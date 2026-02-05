Ascultă Radio România Iași Live
Precipitații pe arii extinse în Moldova: lapoviță și ninsoare pe alocuri, polei, iar la munte vor predomina ninsorile

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 13:09

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat vor fi precipitații pe arii extinse. Va ploua, iar în noaptea de joi spre vineri (5/6 februarie) pe alocuri va fi și lapoviță și ninsoare și se mențin condițiile de polei. La munte, la altitudini de peste 1500 m, vor predomina ninsorile.

În cea mai mare parte a regiunii cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp, iar sudul Moldovei se vor acumula peste 25…35 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80…90 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 05 februarie, ora 10:00 – 06 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, la munte ninsori viscolite și strat de zăpadă

Zone afectate: județul Vrancea

În județul Vrancea va ploua și se vor acumula 25…35 l/mp și izolat peste 40…50 l/mp. În zona montană aferentă, la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat nou de zăpadă, în medie de 15…30 cm (echivalentul în apă a 20…30 l/mp), iar vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale de 90…100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 100 m.

 

