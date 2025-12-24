Palatul Culturii din Iași – deschis de sărbători! Programul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 10:52

În perioada 24 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, sălile reprezentative din Palatul Culturii – Holul de Onoare, Sala Voievozilor, Sala „Henri Coandă”, precum și expozițiile temporare de pe holul de la parter – sunt deschise spre vizitare în fiecare zi, între orele 9.00 și 22.00, cu posibilitatea de a achiziționa bilete online sau la automatul de bilete de la intrare.

Publicul este invitat să descopere exponate valoroase, precum Monoxila Moldovei – barca medievală descoperită în albia râului Moldova, în 2018 – și Mammuthus trogontherii – craniul de mamut cu o vechime de aproximativ 350.000 ani, expus după un laborios proces de restaurare. „AniMuz”, cel mai recent proiect de mediere culturală digitală lansat la Palat, info-holograma Ion D. Berindei și instalația Levi9 „Scanează-ți emoțiile” aduc inovația și tehnologia mai aproape de vizitatori, iar pe holurile de la parter pot fi vizitate două expoziții foto-documentare: „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” și „Muzeul Științei și Tehnicii «Ștefan Procopiu», 70 de ani de la înființare – File de Istorie”. De asemenea, în această perioadă, publicul are posibilitatea să își prezinte omagiile Domnitorului Grigore Alexandru Ghica (1807 – 1857), ale cărui rămășițe pământești au fost depuse cu onoruri la Palatul Culturii.

„Palatul din inima Iașului, așa cum este recunoscut la cei 100 de ani de la inaugurarea sa, își așteaptă vizitatorii și în perioada sărbătorilor. Invităm publicul să se bucure de istorie, patrimoniu și arhitectură, să se inspire din frumusețea Palatului și să ducă mai departe gânduri de bine, împliniri și fericire. Crăciun fericit și un An Nou plin de bucurii!”, transmite Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

În aceeași perioadă, muzeele din Palatul Culturii – Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” – vor funcționa conform următorului program:

24 – 26 decembrie 2025: închis

27 – 28 decembrie 2025: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

30 decembrie 2025: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026: închis

3 – 4 ianuarie 2026: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

6 – 7 ianuarie 2026: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

Celelalte muzee din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vor funcționa după cum urmează:

Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu” din Iași

24 – 26 decembrie 2025: închis

27 – 28 decembrie 2025: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026: închis

3 – 4 ianuarie 2026: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

5 – 8 ianuarie 2026: închis

Palatul „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa și Muzeul Viei și Vinului Hârlău

24 – 26 decembrie: închis

27 – 28 decembrie 2025: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

31 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026: închis

3 – 4 ianuarie 2026: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet)

5 – 6 ianuarie 2026: închis

7 ianuarie 2026: deschis 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).