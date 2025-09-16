O seară de excepție pentru copiii vulnerabili: Gala Zâmbet în Dar – Salvați Copiii Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 10:37

Vinerea aceasta, la Iași, comunitatea își unește din nou forțele pentru copiii vulnerabili. Gala Zâmbet în Dar, organizată de Salvați Copiii Iași, pe terasa de poveste de la Congress Hall, Palas, devine locul unde solidaritatea rescrie povești de viață.

În centrul serii se află licitația caritabilă de artă, prin care generozitatea invitaților se transformă în sprijin pentru educația copiilor din medii defavorizate, susținuți zilnic în centrele educaționale Salvați Copiii Iași.

Frigul, lipsa apei curente și a condițiilor elementare de trai fac parte din realitatea lor de zi cu zi. Copilăria devine pentru mulți dintre acești copii o luptă pentru supraviețuire, atunci când ar trebui să fie un timp al jocului și bucuriei. De aceea, Gala adună în jurul lor grijă, resurse și, cel mai important, educație.

Evenimentul creează o punte între oamenii care cred în bine. Networkingul, prieteniile noi, râsul și bucuria de a fi împreună conturează un eveniment cald, unde generozitatea se simte la ea acasă. Iar Salvați Copiii Iași prezintă impactul programelor derulate – de la educație și sprijin psihologic, la siguranță și protecție – arătând cum susținerea se transformă în șanse reale pentru mii de copii.

Seara va fi întregită de un program artistic de excepție. Marius Mihalache & band vor aduce în fața publicului spectacolul „Întoarcere la Origini”. Virtuoz al țambalului, apreciat pe scene internaționale și colaborator al unor artiști precum Chick Corea, Gloria Gaynor sau Nina Simone, Marius Mihalache va oferi o experiență muzicală unică, rafinată și plină de emoție. Seara se încheie cu Trupa de Weekend, cunoscută pentru energia autentică și pentru felul în care transformă fiecare piesă într-o poveste muzicală ce merge direct la inimă.

Gazdele serii vor fi trei personalități care știu să dea glas emoțiilor și să transforme fiecare moment într-o experiență autentică: jurnaliștii și oamenii de televiziune Lucian Mîndruță și Laura Lucescu, alături de lector univ. dr. Maria Bilașevschi, critic de artă, curator și președinta Comisiei Artistice a Licitației Caritabile. Împreună cu ei, Ioana Atasiei, președinta Salvați Copiii Iași, va aduce căldura și forța poveștilor, într-un cadru în care emoția copiilor vulnerabili se împletește cu generozitatea invitaților.

Programul Galei Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași

• 6:30 – 7:00 pm: Primire, networking și vizionare licitație

• 7:00 – 7:15 pm: Prezentarea impactului Salvați Copiii Iași. Moderator Laura Lucescu

• 7:15 – 8:00 pm: Premii de excelență

• 8:00 – 10:30 pm: Licitație caritabilă cu strigare. Moderator Lucian Mîndruță și Maria Bilașevschi, Președintele comisiei artistice

• 10:30 – 11:30 pm: „Întoarcere la Origini”, spectacol de Marius Mihalache & Band

• 11:30 – 12:30 am: Trupa de Weekend

• 12:30 am: Închidere eveniment

În pagina https://salvaticopiii-iasi.ro/gala-zambet-in-dar/, toți cei interesați pot găsi modalități de a participa sau de a se implica în eveniment.

Vinerea aceasta, pe 19 septembrie, Iașul respiră generozitate. Fondurile strânse prin licitația caritabilă de artă ajung la copii sub formă de: afterschool (educație remedială), consiliere / terapie psihologică și susținere afectivă, activități de îmbunătățire a sănătății psiho-emoționale, susținerea nevoilor de bază – hrană și îmbrăcăminte și dezvoltarea abilităților de viață. Gala Zâmbet în Dar este un exemplu de cum implicarea oamenilor poate reda copilăria și speranța copiilor vulnerabili.

Salvați Copiii Iași mulțumesc sponsorilor și partenerilor.