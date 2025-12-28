Neamț: Sezonul de schi și săniuș s-a deschis oficial în stațiunea Durău

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 decembrie 2025, 09:50

Sezonul de schi și săniuș s-a deschis oficial în stațiunea Durău, din județul Neamț, iar salvamontiștii au intervenit deja pentru acordarea primului ajutor și predarea căre SMURD a unei persoane care a suferit un traumatism grav de membru inferior.

Salvamontiștii recomandă folosirea unui echipament adecvat, adaptarea vitezei la condițiile de pe pârtie, respectarea regulilor de schi, precum și evitarea utilizării mijloacelor improvizate de alunecare.

De asemenea, salvamontiștii din Neamț recomandă turiștilor să evite, pe cât posibil, zona de platou a masivului Ceahlău.

Vântul va atinge la rafală 110 kilometri pe oră, ceea ce va face orientarea extrem de dificilă, mai ales după căderea întunericului. Autoritățile avertizează turiștii că există riscul de a fi surprinși de căderi de arbori, indiferent de altitudinea la care se află.

Și jandarmii montani asigură ordinea și siguranța publică în zona pârtiilor. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)