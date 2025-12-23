Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Secţia de pediatrie a Spitalului Municipal Roman îşi restrânge temporar activitatea din lipsa medicilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 07:12

Conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman a anunţat, luni, că activitatea din cadrul secţiei de pediatrie va fi restrânsă temporar, din lipsa medicilor.

Astfel, în perioada 29 decembrie – 31 decembrie, activitatea în secţie se va desfăşura doar în regim de ambulatoriu şi spitalizare de zi, între orele 7:00 – 14:00, fără internări de lungă durată.

‘În data de 29.12.2025, vor fi externaţi toţi pacienţii pediatrici cu stare generală favorabilă. Pacienţii cu stare medie sau gravă vor fi transferaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ – Secţia Pediatrie. Începând cu 27.12.2025, cazurile grave din specialitatea pediatrie vor fi direcţionate direct către SJU Piatra Neamţ’, a transmis conducerea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman.

Potrivit sursei citate, trei medici din cadrul secţiei sunt în concediu de creştere a copilului, un medic s-a pensionat în luna septembrie, iar un medic a demisionat pentru că a plecat din România.

Astfel, activitatea este asigurată, în prezent, doar de trei medici în activitate, iar linia de gardă este acoperită de cei trei medici şi un medic pensionar.

Conducerea spitalului a anunţat că reluarea activităţii normale a secţiei de pediatrie va avea loc începând cu 1 ianuarie, de la ora 08:00.  (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

