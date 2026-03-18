Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Neamţ: Consiliul Judeţean a recepţionat 23 de microbuze şcolare electrice

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 16:45

Consiliul Judeţean Neamţ a recepţionat, astăzi, 23 de microbuze şcolare electrice, achiziţionate în cadrul unui proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Vehiculele vor fi utilizate exclusiv pentru transportul elevilor către unităţile de învăţământ din localităţile beneficiare.

‘În cel mai scurt timp, elevii din aceste comune vor beneficia de un transport modern. Vorbim despre microbuze electrice, dotate inclusiv pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, special construite pentru pasageri. A fost o procedură complexă, cu etape dificile şi contestaţii, însă toate au fost depăşite cu succes’, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Acesta a adăugat că în perioada următoare, CJ Neamţ va finaliza achiziţia a încă 26 de microbuze electrice, prin Fondul de Mediu.

Noile microbuze sunt ecologice şi eficiente energetic, contribuind la reducerea emisiilor poluante, precum şi la creşterea siguranţei şi confortului elevilor.

Acestea au o capacitate de 17 locuri, plus locul şoferului, şi sunt adaptate inclusiv pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi.

Cele 23 de unităţi administrativ teritoriale beneficiare ale proiectului au fost alese pe criterii clare, între care distanţa pe care o au de parcurs elevii până la unităţile de învăţământ şi existenţa staţiilor de încărcare. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

Etichete:
