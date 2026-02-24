METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 11:02

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a Moldovei. Marți (24 februarie), vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), iar miercuri (25 februarie), trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…20 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini, în general, de peste 1600 m, de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș. Vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a regiunii. În zonele joase de relief vor fi intensificări

de 40…60 km/h, la munte rafale de 70…80 km/h, iar în Carpaților de Curbură, viteze de peste 90…100 km/h. La munte, dar pe suprafețe mici și în rest, ninsoarea va fi temporar viscolită. La altitudini de peste 1500 m, în zona Carpaților de Curbură, va fi viscol și vizibilitatea redusă semnificativ.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zona afectată: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 12:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: zona de munte a județului Vrancea, la altitudini de peste 1500 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea

rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit

și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: zona de munte a județului Vrancea, la altitudini de peste 1500 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea

viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada

deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: în zona montană a județului Vrancea, la altitudini în general de peste 1700 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 50 m.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.