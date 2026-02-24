Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi

METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi

METEO: Viscol și ninsori la munte, polei și vânt puternic în Moldova până joi

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 februarie 2026, 11:02

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 26 februarie, ora 08:00

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat, vor fi precipitații în cea mai mare parte a Moldovei. Marți (24 februarie), vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), iar miercuri (25 februarie), trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…20 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini, în general, de peste 1600 m, de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș. Vântul se va intensifica treptat în cea mai mare parte a regiunii. În zonele joase de relief vor fi intensificări
de 40…60 km/h, la munte rafale de 70…80 km/h, iar în Carpaților de Curbură, viteze de peste 90…100 km/h. La munte, dar pe suprafețe mici și în rest, ninsoarea va fi temporar viscolită. La altitudini de peste 1500 m, în zona Carpaților de Curbură, va fi viscol și vizibilitatea redusă semnificativ.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zona afectată: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 12:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: zona de munte a județului Vrancea, la altitudini de peste 1500 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea
rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: viscol și strat de zăpadă

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit
și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: zona de munte a județului Vrancea, la altitudini de peste 1500 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea
viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: zăpadă viscolită și troienită

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada
deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 100 m.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomen vizate: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Zone avertizate: în zona montană a județului Vrancea, la altitudini în general de peste 1700 m

Local în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina scăderea vizibilității sub 50 m.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, zonele joase de relief ale județelor Suceava, Neamț, Bacău

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h.

Etichete:
(AUDIO) Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:31

(AUDIO) Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere

Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere, potrivit datelor furnizate de Biroul Siguranța Școlară al  Inspectoratului de...

(AUDIO) Fenomenul violenței școlare în județul Iași este în scădere
Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 11:15

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026. De asemenea, am inclus și programul pregătit pentru...

Programul proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 25 februarie – 1 martie 2026
(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:35

(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat

UPDATE – În urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii l-au reținut, pentru 24 de ore, pe bărbatul de 33...

(AUDIO) Vrancea: Armă descărcată accidental în timpul unei tranzacții, un bărbat de 31 de ani a murit împușcat
Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:10

Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU

Poliţiştii vasluieni vor deschide un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă în cazul unei fetiţe în vârstă de două luni, care a...

Vaslui: Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul bebelușului decedat, suspiciuni de tratament necorespunzător la SJU
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 10:02

Iași: „Academia Altfel” continuă parteneriatul educațional cu „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primăriei și al Crucii Roșii Iași

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, din cadrul Academiei Române – Filiala Iași, derulează încă din anul 2014 un...

Iași: „Academia Altfel” continuă parteneriatul educațional cu „Codrii Iașilor” și „Prietenii Bârnovei”, cu sprijinul Primăriei și al Crucii Roșii Iași
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:52

Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis luni în judecată de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale...

Suceava: Primarul comunei Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:48

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică....

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe măsurile de reformă în administraţie şi pe cele cuprinse în pachetul de relansare economică
Prim plan marți, 24 februarie 2026, 07:43

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România, tendinţă accentuată, în opinia specialiştilor, de mărirea accizelor la...

Preţurile carburanţilor continuă să crească în România