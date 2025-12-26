METEO: Intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Moldova (26 – 29 decembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 decembrie 2025, 11:42

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol

Zone afectate: Moldova

Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă șiduminică (26, 27 și 28 decembrie) vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte temporar vor fi rafale de peste 60…80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. Temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Izolat se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 5…15 cm și se va forma ghețuș sau polei.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, la munte zăpadă viscolită

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, Vrancea și zona joasă de relief a județelor Suceava, Neamț, Bacău

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură vor fi rafale de 70…80 km/h, iar în zona înaltă de 90….120 km/h, viscolind zăpada depusă.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, la munte zăpadă viscolită

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani și zona de munte a județelor Neamț, Bacău, Vrancea

Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90…110 km/h, viscolind zăpada depusă.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Moldova

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări. La munte vor fi rafale de 80…110 km/h, iar în zona joasă de relief, viteza vântului va atinge 60…70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și se

va depune strat de zăpadă de 5…10 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor

semnala local și în zona joasă de relief, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3…6 cm.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților de Curbură În zona înaltă a Carpaților de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110…130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.