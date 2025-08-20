La Teatrul Bacovia din Bacău, s-a dat startul celei de 26-a ediții a Festivalului I.D. Fest

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 09:51

La Teatrul Bacovia din Bacău, s-a dat startul celei de 26-a ediții a Festivalului I.D. Fest un proiect, ce reunește anual circa 90 de tineri organizatori din județul Bacău și 200 de tineri participanți la eveniment, din diverse licee și colegii din țără.

Anul acesta vor participa în cadrul festivalului 12 trupe de teatru amator, împreună cu alți 6 participanți individuali la secțiunea „One Man/Woman Show”.

Fiecare spectacol va fi evaluat de un juriu format din profesioniști ai scenei românești: regizorul Horia Suru, actrița Isabela Neamțu și actorul Ștefan Lupu.

Toate reprezentațiile sunt deschise publicului larg din Bacău. (Rdio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO G.Pop)