Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 10:47

La Botoşani şi Ipoteşti au început astăzi manifestările organizate sub egida „Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naţionale”.

Publicul este invitat să participe la conferinţe, expoziţii şi evenimente literare şi artistice, care reunesc personalităţi marcante ale vieţii culturale româneşti.

Timp de două zile, în Amfiteatrul „Laurenţiu Ulici” al Memorialului Ipoteşti se vor desfășura atelierele tematice, precum și atelierele de poezie „Sburătorul”, organizate de Fundaţia „Hand of Help”, Institutul Bucovina. De asemenea, în aceste zile sunt vernisate o serie de expoziții.

Ala Sainenco, managerul Memorialului Ipotești:

La Botoșani, centrul evenimentelor dedicate Zilei Culturii Naționale va fi joi, 15 ianuarie.

În prima partea a zilei, la Biserica Uspenia din Centrul Istoric, vor avea loc un „TE DEUM”, depuneri de jerbe de flori la statuia poetului Mihai Eminescu și un recital de poezie.

După-amiază, de la ora 17:00, în sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu” va fi organizată Gala de decernare a Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” Opera Omnia pe anul 2025.

Programul detaliat al manifestărilor dedicate Zilelor Eminescu poate fi consultat pe site-ul Memorialului Ipoteşti. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)