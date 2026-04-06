JUDEŢUL BACĂU: TRAFIC ALTERNATIV PE DN 2

Publicat de Andreea Drilea, 6 aprilie 2026, 10:54

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 2, în localitatea Sascut, judeţul Bacău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism.

În urma impactului au rezultat 4 victime, transportate la spital.

Circulaţia rutieră se desfăşoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor.

Se estimează reluarea traficului în jurul orei 11:00.

Agerpres