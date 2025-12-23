Informare meteo: ninsori, vânt și ger în toată Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 12:52



INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 23 decembrie, ora 18 – 26 decembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, cantități moderate de apă, ninsori temporar viscolite,

strat de zăpadă, polei, răcire semnificativă a vremii, ger

Zone afectate: Moldova

În noaptea de marți spre miercuri (23/24 decembrie), în cea mai mare parte a Moldovei vor fi precipitații

mixte.

Miercuri (24 decembrie), vor predomina ninsorile, iar din orele serii precipitațiile se vor restrânge treptat spre sudul regiunii. Pe alocuri vor fi depuneri de polei. Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp. Vântul va avea unele intensificări în sud-estul Moldovei dar și pe crestele montane.

Joi (25 decembrie) vremea se va răci semnificativ, astfel că maximele vor fi cuprinse între -5 și 0 grade,

iar noaptea, local va fi ger (minime ce se vor încadra în general între -12 și -10 grade).