În România este tot mai scump să ai maşină

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:21

În România este tot mai scump să ai maşină. Anul a adus creşteri de preţ la impozite, RCA şi, mai nou, la carburanţi.

Specialiştii spun că, deşi percepţia generală este că traficul devine tot mai aglomerat, datele recente sugerează că, pe fondul factorilor economici, se observă o scădere a utilizării maşinii personale, lucru observat şi în judeţul Vaslui, unde oamenii cumpără mai puţin carburant şi folosesc maşina doar la deplasările importante.

-: Ce să fac cu el? Dacă iau, 7, 8, 10 litri maxim.
-: De câţi bani am avut. De 150.
-: Eu am pus 10 litri. E foarte greu, se câstigă banii greu.
-: 5-10 litri. Eu n-am mai făcut plinul de…
-: Nu-mi mai permit să mai pun benzină. Astea sunt condiţiile. 100 de lei când pui, minune. Ne mai ducem şi cu sticla, nu ne mai permitem.
-: Nu o să mai circulăm, mergem cu bicicleta de acum.
-: Stăm cu ea acasă. Altceva ce poţi să faci? Numai la cazuri de urgenţă şi să stea pe dreapta acasă.
-: Numai pentru strictul necesar, de mers la un spital, de mers la un interes, restul mijloace în comun.

Realizator: Preţurile continuă să pună presiune pe buzunarele şoferilor şi în capitală. Benzina standard poate fi cumpărată cu un preţ minim de 9,21 lei pe litru, în timp ce cea premium ajunge la 9,41 de lei pe litru, iar motorina standard este cuplinsă între 10,11 lei pe litru şi ajunge până la 10,41 de lei pe litru.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

GALAȚI: Anchetă după ce un tren de călători a fost direcționat pe un traseu greșit
Regional duminică, 29 martie 2026, 08:25

GALAȚI: Anchetă după ce un tren de călători a fost direcționat pe un traseu greșit

Procurorii gălățeni au început o anchetă după ce un tren a fost direcționat pe un traseu greșit lângă Galați. Incidentul s-a produs în...

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași
Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 10:52

(AUDIO) Investiții în infrastructură pentru accesul la viitorul Spital Regional de Urgență Iași

Săptămâna viitoare vor fi analizate, la Iași, aspecte privind accesibilitatea către viitorul Spitalul Regional de Urgență, intrat în faza de...

(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași
Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 10:40

(AUDIO/FOTO) Peste 90 de produse tradiționale, prezentate la un concurs național la Iași

Universitatea de Științele Vieții din Iași găzduiește, astăzi, cea de a VIII-a ediție a Concursului Național de Identificare de Produse...

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit
Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 10:33

(AUDIO) Iașul găzduiește Conferința Națională a profesioniștilor din grădinărit

Iașul găzduiește, în acest sfârșit de săptămână, Conferința Națională a Asociației Profesioniștilor din domeniul Grădinăritului....

Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 09:23

Focșani: Program prelungit pentru plata impozitelor

Mai sunt câteva zile în care putem beneficia de reducerea de 10% acordată la plata integrală a impozitelor locale. În contextul creşterii...

Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 09:07

Un şofer pe un microbuz şcolar din comuna Mera a fost arestat preventiv sub acuzaţia de agresiune sexuală asupra unui minor

Un şofer pe un microbuz şcolar din comuna Mera a fost arestat preventiv vineri pentru 30 de zile sub acuzaţia de agresiune sexuală asupra unui...

Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 08:51

Contract semnat pentru Lotul I al „Drumului Vămii” din Botoșani

Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru Lotul I al proiectului „Drumul...

Regional sâmbătă, 28 martie 2026, 08:24

Iaşi: Bărbaţi reţinuţi după ce au cumpărat oi, capre şi vaci cu bacnote euro false

Doi bărbaţi în vârstă de 30 şi 31 ani au fost reţinuţi după ce au cumpărat oi, capre şi vaci cu bacnote euro false, iar ulterior au...

