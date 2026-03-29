În România este tot mai scump să ai maşină

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2026, 09:21

În România este tot mai scump să ai maşină. Anul a adus creşteri de preţ la impozite, RCA şi, mai nou, la carburanţi.

Specialiştii spun că, deşi percepţia generală este că traficul devine tot mai aglomerat, datele recente sugerează că, pe fondul factorilor economici, se observă o scădere a utilizării maşinii personale, lucru observat şi în judeţul Vaslui, unde oamenii cumpără mai puţin carburant şi folosesc maşina doar la deplasările importante.

-: Ce să fac cu el? Dacă iau, 7, 8, 10 litri maxim.

-: De câţi bani am avut. De 150.

-: Eu am pus 10 litri. E foarte greu, se câstigă banii greu.

-: 5-10 litri. Eu n-am mai făcut plinul de…

-: Nu-mi mai permit să mai pun benzină. Astea sunt condiţiile. 100 de lei când pui, minune. Ne mai ducem şi cu sticla, nu ne mai permitem.

-: Nu o să mai circulăm, mergem cu bicicleta de acum.

-: Stăm cu ea acasă. Altceva ce poţi să faci? Numai la cazuri de urgenţă şi să stea pe dreapta acasă.

-: Numai pentru strictul necesar, de mers la un spital, de mers la un interes, restul mijloace în comun.

Realizator: Preţurile continuă să pună presiune pe buzunarele şoferilor şi în capitală. Benzina standard poate fi cumpărată cu un preţ minim de 9,21 lei pe litru, în timp ce cea premium ajunge la 9,41 de lei pe litru, iar motorina standard este cuplinsă între 10,11 lei pe litru şi ajunge până la 10,41 de lei pe litru.

