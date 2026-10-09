Iași: Festivalul „Dans, Artă, Multidisciplinaritate” revine cu o nouă ediție, sub tema „No limits” (15 – 28 octombrie 2026)

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 10:50

La Iași se va desfășura, în perioada 15–28 octombrie 2026, cea de-a șasea ediție a Festivalului „Dans, Artă, Multidisciplinaritate” – D.A.M. 6, eveniment organizat de Facultatea de Teatru, prin Programul de Studii Coregrafie, din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”. Tema ediției din acest an este „No limits”.

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm luni, 12 octombrie, de la ora 10:00, în Sala „Caudella”, situată la etajul I al sediului Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Casa Balș, la conferința de presă dedicată evenimentului. Vor fi prezenți rectorul UNAGE, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, prorectorul UNAGE, prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu, prof. univ. dr. Călin Ciobotari, directorul Școlii Doctorale de Teatru, coordonatoarea festivalului, conf. univ. dr. Lorette Enache.

În perioada festivalului vor avea loc, zilnic, workshopuri de dans contemporan, creație coregrafică și performance. De asemenea, vor fi prezentate spectacole realizate de studenții Programului de Studii Coregrafie din cadrul UNAGE Iași, precum și de studenți și absolvenți ai UNATC și ai Universității de Arte din Târgu Mureș. În fiecare seară, după spectacole, vor avea loc sesiuni de dezbatere coordonate de teatrologul și criticul de teatru Călin Ciobotari. La aceste discuții sunt invitați teatrologul și criticul de teatru Carmen Stanciu, prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Teatru și Artă Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, prof. univ. dr. Oana Leahu, decana Facultății de Teatru din cadrul Universității de Arte din Târgu Mureș, precum și alți profesioniști importanți din domeniu. Coregrafa Andreea Duță, cadru didactic la UNATC, va lansa cartea „Metamorfoze ale expresiei corporale în spectacolul contemporan”. Atelierele vor fi susținute de artiști și profesori remarcabili: coregrafa Mihaela Zamfirescu (UNATC), muzicianul Cari Tibor (Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara), coregraful și dansatorul Attila Bordas (organizator al platformei internaționale „Contemporary Artistic Movement Platform”), dansatorul și profesorul Alexis Fousekis (Conservatorul din Atena, Grecia) și coregraful și dansatorul Fabio Crestale (director al companiei „iFunamboli” din Franța).

Parteneri: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Ateneul Național din Iași – Centrul Internațional de Artă Contemporană (Baia Turcească), Muzeul Național al Literaturii Române Iași – Casa Pogor, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Colegiul Național Iași, Primăria Municipiului Iași.