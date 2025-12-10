Galaţi: Peste 7 milioane de euro, investiţi în modernizarea Spitalului de Psihiatrie ‘Elisabeta Doamna’

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 decembrie 2025, 16:46 / actualizat: 10 decembrie 2025, 18:49

Peste 7 milioane de euro vor fi investiţi în modernizarea Spitalului de Psihiatrie ‘Elisabeta Doamna’ din Galaţi, în baza unui contract de finanţare cu fonduri europene semnat recent, a anunţat, miercuri, Primăria municipiului Galaţi.

Proiectul vizează modernizarea a două corpuri de clădire ale unităţii medicale, respectiv Corpul C18, construit în anul 1887, cu o suprafaţă desfăşurată de 2.036 de metri pătraţi, şi Corpul C19, construit în anul 1960, cu o suprafaţă desfăşurată de 779 de metri pătraţi.

Potrivit sursei citate, lucrările vor include consolidarea fundaţiilor şi a pereţilor exteriori şi interiori, înlocuirea planşeului de lemn cu beton armat, refacerea şarpantei şi a învelitorii, realizarea finisajelor interioare şi exterioare, lucrări de termoizolare, precum şi refacerea instalaţiilor electrice, de apă şi canalizare. În cele două corpuri de clădire funcţionează cabinete medicale, laboratoare, saloane, sala de mese, grupuri sanitare şi vestiare.

Proiectul ‘Consolidare şi eficientizare energetică a Spitalului de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galaţi, corpurile C18 şi C19, strada Traian nr. 290’ are o valoare totală de 35.635.346,74 lei, din care 25.926.088,09 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Finanţarea este asigurată prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, iar perioada de implementare este de 27 de luni, a precizat Primăria municipiului Galaţi.