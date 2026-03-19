Galați: Persoană arestată după ce a introdus în țară 1,8 kg de canabis

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 15:08

O persoană de 37 de ani a fost arestată preventiv pentru introducerea în ţară, fără drept, de droguri de risc şi pentru trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus din Spania un colet conţinând 1,8 kilograme de canabis, a informat, astăzi, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, activitatea infracţională a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Galaţi.

‘Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, în luna martie 2026, aceasta ar fi procurat din Spania şi ar fi introdus în România, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet, conţinând 1,8 kilograme de canabis. La data de 18 martie 2026, persoana în cauză a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Galaţi, imediat după ce ar fi preluat pachetul conţinând substanţa interzisă, destinată comercializării’, a transmis IGPR.

Procurorii DIICOT au dispus reţinerea persoanei pentru 24 de ore, iar, ulterior, pe 19 martie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. (Agerpres/ FOTO Poliția Română)