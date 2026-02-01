Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat

Furtul de lemn din pădurile judeţului Bacău se menţine la un nivel ridicat.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din cadrul IPJ Bacău, cu sprijinul de specialitate al Gărzii Forestiere Suceava şi al Direcţiei Silvice Bacău, au constatat în ianuarie mai multe infracţiuni de tăieri şi furt de arbori şi de fals informatic.

Numai în ultima săptămână au fost confiscaţi 300 de metri cubi de material lemnos, în valoare de câteva sute de mii de lei, după cum ne spune corespondentul RRA Gabriel Pop.

Reporter: În ciuda faptului că toate cantităţile de lemn tăiat ilegal sunt confiscate, împreună cu mijloacele de transport, că sunt aplicate amenzi consistente pentru acest tip de infracţiuni şi că sunt întocmite dosare penale, furtul şi valorificarea materialului lemnos deţinut ilegal continuă nestingherit pe raza judeţului Bacău. Poliţiştii recomandă operatorilor economici şi tuturor persoanelor implicate în activităţi din domeniul silvic să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind exploatarea, depozitarea, transportul şi comercializarea materialelor lemnoase, să asigure o evidenţă corectă a stocurilor în sistemul informaţional integrat pentru păduri şi să verifice provenienţa legală a materialelor lemnoase şi documentele de însoţire aferente. Acţiunile de acest tip vor continua pentru protejarea fondului forestier şi prevenirea faptelor ilegale.

