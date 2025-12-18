(FOTO) Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 08:37

Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilișeu-Horia. În eveniment au fost implicate un autocar și un microbuz. În momentul impactului, în autocar erau 40 de elevi, iar în microbuz doar conducătorul auto.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani.

Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul microbuzului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar refuză transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

ISU BT