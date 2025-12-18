Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

(FOTO) Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

(FOTO) Un autocar cu 40 de elevi, implicat într-un accident pe un drum județean din Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 18 decembrie 2025, 08:37

Un accident rutier s-a produs, în urmă cu puțin timp, pe DJ 291, în localitatea Iezer, comuna Hilișeu-Horia. În eveniment au fost implicate un autocar și un microbuz. În momentul impactului, în autocar erau 40 de elevi, iar în microbuz doar conducătorul auto. 

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și una aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. 

Aceștia au constatat faptul că nu erau persoane încarcerate. Șoferul microbuzului a primit îngrijiri medicale la fața locului, dar refuză transportul la spital. 

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

ISU BT

Etichete:
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026
Prim plan joi, 18 decembrie 2025, 06:29

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026

Coaliţia de guvernare, reunită miercuri la Palatul Victoria, a anunţat că a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325...

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord în privinţa creşterii salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026
Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană
Prim plan joi, 18 decembrie 2025, 06:18

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale. Joi şi vineri,...

Preşedintele Nicuşor Dan participă la Consiliul European; dezbateri despre Ucraina, buget, apărare europeană
Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 16:45

Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

UPDATE ora 17:30 Președintele Camerei de Comerți și Industrie Iași, Paul Butnariu, a salutat preluarea fostei fabrici Metalurgica de către...

Fabrica ArcelorMittal din Iași a fost cumpărată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov
Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 15:29

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile

Tribunalul Bucureşti a decis miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc, într-un...

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru 30 de zile
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 14:28

Scrisoare deschisă: jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de redacția Recorder

Peste o mie de jurnaliști de investigație, reporteri și redactori din presa românească au semnat o scrisoare deschisă de susținere a...

Scrisoare deschisă: jurnalişti, reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri se solidarizează faţă de redacția Recorder
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 12:40

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei, în zilele următoare, în aproape ţara, cu temperaturi maxime care vor...

Meteorologii prognozează o vreme mai caldă decât normalul perioadei
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 12:37

DNA: Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în...

DNA: Ciprian Octavian Piştea, administrator public al municipiului Bacău, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
Prim plan miercuri, 17 decembrie 2025, 11:28

(FOTO) Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița

Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița. Intervenție de urgență a echipajelor medicale și a pompierilor. Un accident rutier s-a...

(FOTO) Camion cisternă răsturnat între Huși și Albița