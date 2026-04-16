Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) Rezultate deosebite obținute de elevii ieșeni la Olimpiada Națională de Fizică

(FOTO) Rezultate deosebite obținute de elevii ieșeni la Olimpiada Națională de Fizică

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 10:32

În acest an școlar, Olimpiada Națională de Fizică s-a desfășurat la Craiova în perioada 6-10 aprilie 2026. Lotul de la Iași a fost al doilea ca mărime, după cel din București. Din cei 42 de participanți, 31 dintre ei au obținut distincții naționale valoroase.

Olimpicii ieșeni s-au întors bucuroși, cu medalii strălucitoare, mai motivați, mai pasionați de fizică și cu mai multă încredere în forța lor intelectuală. Suntem mândri de ei și îi nominalizăm aici:

Clasa a VI-a:

  • Alexandru-Luca Luchian – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
  • Sara-Andreea Marmeliuc – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
  • Sebastian Pupăză – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
  • Ștefan Sîrghea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
  • Robert Ciobanu – Medalie de Argint, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
  • Efremia-Teodora Regatun – Medalie de Argint, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
  • Filip Luca – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,
  • Ștefan Grigoraș – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
  • Maria Pavăl – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
  • Daria Vieru – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,
  • Dimitria Croitoriu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași,

profesor Mihaela-Mariana Țura,

  • Alexandru Șuiu – Diplomă de Onoare, Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești,

profesor Maria Tanasă.

Clasa a VII-a:

  • Flavius-Andrei Filip – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
  • Alexandru-George Apetrei – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Anca Apetrei,
  • Narcis-Constantin Stoica, Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
  • Ariana-Demetria Asmarandei – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
  • Iustin Olariu – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
  • Amadeo Edwin Chițac – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,

Clasa a VIII-a:

  • Vlad-Ioan Cazacu – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, în vederea calificării la olimpiadelor internaționale, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
  • Ianis-Ștefan Băhnăreanu – Medalie de Bronz, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, profesor Cipriana Cioclea,
  • Dan-Radu Popescu – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
  • David-Gabriel Podaru – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Clasa a IX-a:

  • Sabina-Adelina Grigore – Medalie de Argint, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
  • Mateo-Gavril Irimia – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
  • Iustin Gabriel Smău – Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,

 

Clasa a X-a:

  • Maria Raluca Bânțu – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Oana Iosub,
  • Vlad-Ștefan Iacob – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
  • Matei Constantiniu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
  • Alexandru-Ștefan Mihalache – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Mihaela-Mariana Țura,

Clasa a XII-a:

  • Luca Gâlea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Jean Marius Rotaru,
  • Mihnea Pascariu- Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu.

Elevii ieșeni au fost însoțiți de profesorii: Oana Iosub de la Colegiul Național Iași, Daniela Băbușcă de la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași și Tudor-Constantin  Goldan de la Școala Gimnazială „Constantin Langa” Miroslava, care au făcut parte și din Comisia de evaluare.

Felicitări elevilor și tuturor profesorilor care i-au îndrumat – de la clasă și de la Centrul de Excelență – și părinților care i-au susținut necondiționat!

Comunicat de presă Inspectoratul Școlar Județean Iași

 

Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri
Prim plan joi, 16 aprilie 2026, 07:26

Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri

Asocierile Concelex (lider) – X-WAY Infrastructure şi Biskon Yapi – Anonim Sirketi (lider) – Straco Holding – MIS Grup...

Atribuirea contractului pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 3 Leţcani (DN 28) – DN 24 (Iaşi), contestată de două asocieri
(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 250 de posturi
Prim plan joi, 16 aprilie 2026, 06:27

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 250 de posturi

Primăria Iași își va reduce schema de personal cu 250 de posturi, în urma reorganizării aparatului administrativ. În ședința de miercuri a...

(AUDIO) Primăria Iași reduce schema de personal cu 250 de posturi
(AUDIO) VASLUI: Consumul scade pe fondul scumpirilor
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 11:54

(AUDIO) VASLUI: Consumul scade pe fondul scumpirilor

Creșterea prețurilor la carburanți, dar și majorarea taxelor și impozitelor locale au provocat o serie de schimbări în comportamentul de...

(AUDIO) VASLUI: Consumul scade pe fondul scumpirilor
Galaţi: Bărbatul surprins de un mal de pământ nu a putut fi salvat
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 10:12

Galaţi: Bărbatul surprins de un mal de pământ nu a putut fi salvat

UPDATE – Din păcate, cu toate eforturile salvatorilor prezenți la fața locului, victima, de aproxiamtiv 30 de ani, nu a răspuns manevrelor...

Galaţi: Bărbatul surprins de un mal de pământ nu a putut fi salvat
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:59

Iași: Zilele Bojdeucii | 15-16 aprilie 2026

Miercuri, 15 aprilie 2025, se vor împlini 108 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România (15 aprilie 1918), Bojdeuca din Țicău,...

Iași: Zilele Bojdeucii | 15-16 aprilie 2026
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:55

(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere

Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos, județul Iași, găzduiește, în perioada 15–18 aprilie, etapa națională a Concursului pentru...

(AUDIO) Liceul Special „Moldova” din Târgu Frumos găzduiește etapa națională a Concursului pentru elevi cu deficiențe de vedere
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:24

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania

Greva de la Lufthansa afectează numeroase curse de pe aeroporturile din România către şi dinspre Germania, iar pasagerii care au zboruri...

Greva de la Lufthansa afectează zborurile dintre România şi Germania
Prim plan miercuri, 15 aprilie 2026, 06:19

Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele

Noii şefi de la Pachetul General, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată...

Noii procurori-şefi de la Parchetul General, DNA şi DIICOT îşi încep mandatele