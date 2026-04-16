(FOTO) Rezultate deosebite obținute de elevii ieșeni la Olimpiada Națională de Fizică
Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 10:32
În acest an școlar, Olimpiada Națională de Fizică s-a desfășurat la Craiova în perioada 6-10 aprilie 2026. Lotul de la Iași a fost al doilea ca mărime, după cel din București. Din cei 42 de participanți, 31 dintre ei au obținut distincții naționale valoroase.
Olimpicii ieșeni s-au întors bucuroși, cu medalii strălucitoare, mai motivați, mai pasionați de fizică și cu mai multă încredere în forța lor intelectuală. Suntem mândri de ei și îi nominalizăm aici:
Clasa a VI-a:
- Alexandru-Luca Luchian – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
- Sara-Andreea Marmeliuc – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
- Sebastian Pupăză – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
- Ștefan Sîrghea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
- Robert Ciobanu – Medalie de Argint, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
- Efremia-Teodora Regatun – Medalie de Argint, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
- Filip Luca – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,
- Ștefan Grigoraș – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
- Maria Pavăl – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
- Daria Vieru – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,
- Dimitria Croitoriu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași,
profesor Mihaela-Mariana Țura,
- Alexandru Șuiu – Diplomă de Onoare, Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești,
profesor Maria Tanasă.
Clasa a VII-a:
- Flavius-Andrei Filip – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
- Alexandru-George Apetrei – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Anca Apetrei,
- Narcis-Constantin Stoica, Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,
- Ariana-Demetria Asmarandei – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,
- Iustin Olariu – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
- Amadeo Edwin Chițac – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,
Clasa a VIII-a:
- Vlad-Ioan Cazacu – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, în vederea calificării la olimpiadelor internaționale, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
- Ianis-Ștefan Băhnăreanu – Medalie de Bronz, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, profesor Cipriana Cioclea,
- Dan-Radu Popescu – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
- David-Gabriel Podaru – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
Clasa a IX-a:
- Sabina-Adelina Grigore – Medalie de Argint, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
- Mateo-Gavril Irimia – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
- Iustin Gabriel Smău – Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,
Clasa a X-a:
- Maria Raluca Bânțu – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Oana Iosub,
- Vlad-Ștefan Iacob – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,
- Matei Constantiniu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,
- Alexandru-Ștefan Mihalache – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Mihaela-Mariana Țura,
Clasa a XII-a:
- Luca Gâlea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Jean Marius Rotaru,
- Mihnea Pascariu- Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu.
Elevii ieșeni au fost însoțiți de profesorii: Oana Iosub de la Colegiul Național Iași, Daniela Băbușcă de la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași și Tudor-Constantin Goldan de la Școala Gimnazială „Constantin Langa” Miroslava, care au făcut parte și din Comisia de evaluare.
Felicitări elevilor și tuturor profesorilor care i-au îndrumat – de la clasă și de la Centrul de Excelență – și părinților care i-au susținut necondiționat!
Comunicat de presă Inspectoratul Școlar Județean Iași