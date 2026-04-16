(FOTO) Rezultate deosebite obținute de elevii ieșeni la Olimpiada Națională de Fizică

Publicat de Andreea Drilea, 16 aprilie 2026, 10:32

În acest an școlar, Olimpiada Națională de Fizică s-a desfășurat la Craiova în perioada 6-10 aprilie 2026. Lotul de la Iași a fost al doilea ca mărime, după cel din București. Din cei 42 de participanți, 31 dintre ei au obținut distincții naționale valoroase.

Olimpicii ieșeni s-au întors bucuroși, cu medalii strălucitoare, mai motivați, mai pasionați de fizică și cu mai multă încredere în forța lor intelectuală. Suntem mândri de ei și îi nominalizăm aici:

Clasa a VI-a:

Alexandru-Luca Luchian – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,

Sara-Andreea Marmeliuc – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,

Sebastian Pupăză – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,

Ștefan Sîrghea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Robert Ciobanu – Medalie de Argint, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Efremia-Teodora Regatun – Medalie de Argint, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,

Filip Luca – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,

Ștefan Grigoraș – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,

Maria Pavăl – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,

Daria Vieru – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,

Dimitria Croitoriu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași,

profesor Mihaela-Mariana Țura,

Alexandru Șuiu – Diplomă de Onoare, Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești,

profesor Maria Tanasă.

Clasa a VII-a:

Flavius-Andrei Filip – Medalie de Aur și Mențiune MEC, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,

Alexandru-George Apetrei – Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Anca Apetrei,

Narcis-Constantin Stoica, Medalie de Argint și Mențiune MEC, Colegiul Național Iași, profesor la clasă Andu-Emilian Ouatu,

Ariana-Demetria Asmarandei – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu,

Iustin Olariu – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,

Amadeo Edwin Chițac – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Jean-Marius Rotaru,

Clasa a VIII-a:

Vlad-Ioan Cazacu – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, în vederea calificării la olimpiadelor internaționale, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Ianis-Ștefan Băhnăreanu – Medalie de Bronz, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, profesor Cipriana Cioclea,

Dan-Radu Popescu – Medalie de Bronz, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

David-Gabriel Podaru – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Clasa a IX-a:

Sabina-Adelina Grigore – Medalie de Argint, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,

Mateo-Gavril Irimia – Medalie de Bronz, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,

Iustin Gabriel Smău – Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Cristinel Miron,

Clasa a X-a:

Maria Raluca Bânțu – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Oana Iosub,

Vlad-Ștefan Iacob – Diplomă de Onoare, Colegiul Național Iași, profesor Andu-Emilian Ouatu,

Matei Constantiniu – Diplomă de Onoare, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Roxana Huțanu,

Alexandru-Ștefan Mihalache – Diplomă de Onoare, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, profesor Mihaela-Mariana Țura,

Clasa a XII-a:

Luca Gâlea – Medalie de Argint și Mențiune MEC, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național Iași, profesor Jean Marius Rotaru,

Mihnea Pascariu- Medalie de Bronz, participare la Proba de Baraj pentru calificarea în lotul lărgit, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, profesor Irina Zamfirescu.

Elevii ieșeni au fost însoțiți de profesorii: Oana Iosub de la Colegiul Național Iași, Daniela Băbușcă de la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Iași și Tudor-Constantin Goldan de la Școala Gimnazială „Constantin Langa” Miroslava, care au făcut parte și din Comisia de evaluare.

Felicitări elevilor și tuturor profesorilor care i-au îndrumat – de la clasă și de la Centrul de Excelență – și părinților care i-au susținut necondiționat!

Comunicat de presă Inspectoratul Școlar Județean Iași