(FOTO) Participare numeroasă la slujba de Botezul Domnului, la Catedrala Mitropolitană din Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 6 ianuarie 2026, 12:56

Aproximativ 800 de credincioși au participat, la această oră, la Sfânta Liturghie prilejuită de sărbătoarea Botezului Domnului, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, alături de un sobor de preoți și diaconi.

Evenimentul religios a reunit credincioși din Iași și din împrejurimi.

Apa sfințită în această zi a fost folosită pentru binecuvântarea chiliilor monahale din incinta Ansamblului Mitropolitan.

Aceasta a fost oferită apoi credincioșilor care au așteptat la rând oficialităților, membrilor corului și altor categorii de persoane.

Sfânta Liturghie a fost transmisă în direct de Radio Iași.

(Constantin Mihai/ FOTO Constantin Mihai)