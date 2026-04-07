Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO) NEAMȚ: Reținuți pentru desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 09:32


La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, au pus în executare 2 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere, în județul Suceava, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

În fapt, în perioada februarie – martie 2026, în județul Neamț, au fost descoperite 4 locații, în care au fost identificate 11 aparate de joc, tip slot machine.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aparatele de joc ar aparține unor persoane, din județul Suceava, care ar fi folosit în activitatea infracțională înscrisuri falsificate, respectiv actul constitutiv și licența de exploatare a unei alte societăți de profil.

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, au fost descoperite 4 aparate de joc, tip slot machine, 22 de acceptoare de bancnote, 4 plăci de bază și 28 de cartușe de vânătoare cu centură port cartuș.

Totodată, a fost ridicat un autoturism, în vederea instituirii de măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

Două persoane, de 25 și 27 de ani, din Suceava, au fost conduse de polițiști la audieri, iar, în urma administrării materialului probatoriu, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Poliția Română

(AUDIO) Ședințe gratuite pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională, organizate de Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași
Regional marți, 7 aprilie 2026, 09:56

(AUDIO) Ședințe gratuite pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională, organizate de Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași organizează, începând cu 24 aprilie, ședințe gratuite de pregătire pentru Evaluarea Națională....

(AUDIO) Ședințe gratuite pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională, organizate de Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași
Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol
Regional marți, 7 aprilie 2026, 08:37

Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol

Poliţiştii din Suceava, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează, marţi...

Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol
(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași
Regional luni, 6 aprilie 2026, 12:47

(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași

Începând de astăzi, în piețele din municipiul Iași au început controalele premergătoare sărbătorilor pascale. Acțiunile sunt desfășurate...

(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași
Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 12:21

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în...

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:56

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026

Vă transmitem programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026. În această perioadă,...

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:47

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în...

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:22

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000...

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026