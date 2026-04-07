(FOTO) NEAMȚ: Reținuți pentru desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 09:32





REȚINUȚI PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ILICITE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC

La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, au pus în executare 2 mandate de percheziție și 2 mandate de aducere, în județul Suceava, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

În fapt, în perioada februarie – martie 2026, în județul Neamț, au fost descoperite 4 locații, în care au fost identificate 11 aparate de joc, tip slot machine.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că aparatele de joc ar aparține unor persoane, din județul Suceava, care ar fi folosit în activitatea infracțională înscrisuri falsificate, respectiv actul constitutiv și licența de exploatare a unei alte societăți de profil.

În urma perchezițiilor efectuate de polițiști, au fost descoperite 4 aparate de joc, tip slot machine, 22 de acceptoare de bancnote, 4 plăci de bază și 28 de cartușe de vânătoare cu centură port cartuș.

Totodată, a fost ridicat un autoturism, în vederea instituirii de măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.

Două persoane, de 25 și 27 de ani, din Suceava, au fost conduse de polițiști la audieri, iar, în urma administrării materialului probatoriu, față de acestea a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Poliția Română