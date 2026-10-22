(FOTO) Grav accident de circulaţie în judeţul Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 08:27

Circulaţia rutieră este oprită pe DN 2 Roman – Fălticeni, mai exact între localităţile Soci şi Boureni din judeţul Iaşi, în urma unui grav accident rutier, în care două persoane au murit și una a fost rănită.

În impact au fost implicate un autoturism și o autoutilitară încărcată cu piese auto. În urma coliziunii, autoutilitara a luat foc. La fața locului au intervenit pompierii din Pașcani și mai multe echipaje medicale, inclusiv o ambulanță cu medic. Din nefericire, pentru cei doi conducători auto nu s-a mai putut face nimic, aceștia fiind declarați decedați. O a treia victimă, conștientă dar cu politraumatisme, a fost preluată de medici și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Pompierii au lichidat incendiul și au curățat carosabilul, în timp ce polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Este ceaţă pe unele şosele din jumătatea de est a ţării iar vizibilitatea este redusă.

Radio Iași/ISU Iași