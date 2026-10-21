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Delegație internațională a Invest in Iași Forum 2026, în vizită la UAIC

Delegație internațională a Invest in Iași Forum 2026, în vizită la UAIC

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 14:00

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit miercuri, 21 octombrie 2026, vizita unei delegații internaționale participante la Invest in Iași Forum 2026 – US–Romania Regional Economic Forum.

Întâlnirea cu rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, a fost dedicată prezentării Universității și explorării oportunităților de cooperare academică și de cercetare cu mediul de afaceri din Statele Unite ale Americii.

Din delegație au făcut parte Chad Carson, vicepreședinte pentru dezvoltare economică al Economic Alliance Houston Port Region, Erin McKelvey, președinte și director general al European American Chamber of Commerce Texas, dr. Ryan Ray, președinte și director operațional al Lionhelm Studios și președinte al Romanian-American Chamber of Commerce (RACC) Alaska, și dr. Iulia-Sabina Joja, senior fellow și director al Black Sea Program la Middle East Institute din Washington, profesor asociat la Georgetown University și George Washington University. La întâlnire au participat, de asemenea, Daniel Juravle, viceprimarul municipiului Iași și Marius Alexa, președintele Asociației Invest in Iași.

Vizita la UAIC a oferit cadrul unui dialog privind profilul academic al Universității, parteneriatele sale internaționale și prioritățile de cercetare științifică. Schimbul de idei a vizat perspectivele dezvoltării unor colaborări care să conecteze educația și cercetarea universitară cu expertiza și oportunitățile oferite de partenerii americani.

Programul vizitei a inclus și întâlniri cu studenții și cadrele didactice de la două facultăți ale UAIC. La Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice au fost programate prelegeri de geopolitică susținute de dr. Iulia Joja și dr. Alexandru Lăzescu, într-o sesiune moderată de prof. univ. dr. Gheorghe-Ilie Fârte. La Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, întâlnirea „FEAA Meets Texas: An Open Conversation on U.S. Markets and Careers”, cu prof. univ. dr. Teodora Roman, decanul facultății, în calitate de gazdă și dr. Iuliana Chițac în calitate de moderator, a fost dedicată dialogului despre piețele americane și oportunitățile de carieră.

Participarea UAIC la Invest in Iași Forum 2026 va continua vineri, 23 octombrie, când rectorul, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, va lua parte la panelul „Academic Alliance: Student Mobility and Joint U.S.–Romania Research Partnerships”, programat între orele 09:00 și 10:00, în Sala Mozart din Palas Iași. Intervenția sa, intitulată „Beyond Exchange: Building Lasting US–Romania Research Partnerships from Iași”, va aborda dezvoltarea unor parteneriate de cercetare durabile între România și Statele Unite, pornind de la cooperarea universitară și mobilitățile academice.

UAIC este partener al Invest in Iași Forum 2026 – US–Romania Regional Economic Forum, organizat de Asociația Invest in Iași. Prezența Universității în programul forumului susține dialogul dintre mediul academic, instituțiile publice și mediul de afaceri și deschide perspective pentru consolidarea cooperării româno-americane în educație și cercetare științifică.

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