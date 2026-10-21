Municipiul Pașcani și suburbiile Boșteni, Sodomeni și Lunca rămân fără apă potabilă până joi, 22 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 15:02

APAVITAL S.A. informează că, pentru remedierea unei avarii apărute la conducta de aducțiune Moțca–Pașcani, furnizarea apei potabile este întreruptă astăzi, 21 octombrie 2026, începând cu ora 13:00, până joi, 22 octombrie 2026, la ora estimată 13:00, pentru utilizatorii din municipiul Pașcani și suburbiile Boșteni, Sodomeni și Lunca.

Conductele de aducțiune reprezintă componente esențiale ale sistemului de alimentare cu apă, fiind supuse permanent solicitărilor specifice exploatării. În timp, la nivelul acestora pot apărea avarii neprevăzute, care necesită intervenții complexe pentru identificarea și remedierea defecțiunilor.

Echipele APAVITAL S.A. se află deja în teren și desfășoară verificări pentru localizarea exactă a pierderii și stabilirea măsurilor necesare remedierii avariei, astfel încât furnizarea apei să fie reluată cât mai curând posibil.

Durata intervenției depinde de condițiile constatate la fața locului și de complexitatea lucrărilor necesare. Ora anunțată pentru reluarea furnizării este estimativă și poate fi actualizată în funcție de evoluția intervenției. În cazul unei modificări, utilizatorii vor fi informați prin actualizarea prezentului comunicat.

Înțelegem disconfortul creat de întreruperea furnizării apei și depunem toate eforturile pentru reducerea, pe cât posibil, a duratei intervenției.

După finalizarea lucrărilor, APAVITAL S.A. va efectua spălarea conductelor afectate din rețeaua publică de alimentare cu apă, pentru îndepărtarea eventualelor depuneri. Cu toate acestea, la reluarea furnizării, variațiile de presiune pot antrena temporar depunerile existente în instalațiile interioare ale imobilelor, ceea ce poate determina apariția apei la robinete cu o turbiditate mai mare decât valorile curente, chiar dacă rețeaua publică a fost spălată. Precizăm că operațiunile efectuate de APAVITAL S.A. vizează rețeaua publică de alimentare cu apă și nu includ instalațiile interioare ale imobilelor, acestea aflându-se în responsabilitatea utilizatorilor.

În cazul în care apa prezintă un aspect tulbure după reluarea furnizării, recomandăm utilizatorilor să o lase să curgă la robinet timp de câteva minute, până la limpezire. Dacă situația persistă, aceștia sunt rugați să contacteze Centrul de Contact APAVITAL S.A., la numărul 0232 969, pentru verificări suplimentare. Pentru alte informații privind serviciile oferite, utilizatorii au la dispoziție și asistentul virtual APAVITAL.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere!