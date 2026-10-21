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Curtea de Apel Iași a respins definitiv acțiunea privind autorizația de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul TUIASI

Curtea de Apel Iași a respins definitiv acțiunea privind autorizația de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul TUIASI

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 15:20

Curtea de Apel Iași a soluționat definitiv litigiul privind anularea autorizației de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul studențesc „Tudor Vladimirescu” al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Prin decizia nr. 618/2026, pronunțată la 21 octombrie 2026, instanța a admis recursurile formulate de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și de Primarul Municipiului Iași împotriva sentinței civile nr. 258 din 19 martie 2026, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 1712/99/2025.

Curtea de Apel Iași a casat parțial sentința Tribunalului Iași, sub aspectul admiterii acțiunii, și, în urma rejudecării, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de S.C. Magic Pizza S.R.L. și de un reclamant persoană fizică. Totodată, instanța a respins ca nefondat recursul formulat de reclamanți, precum și excepția nulității recursurilor invocată de aceștia.

Decizia este definitivă.

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