(AUDIO) Iașiul ar putea avea apă caldă și căldură de mâine dimineață. În această seară încep probele la CET

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 19:25

În această seară se fac primele probe la CET Iași pentru a începe încărcarea instalațiilor cu agent termic.

Echipele de intervenție au reușit să restabilească complet liniile de înaltă și medie tensiune care alimentează centrala.

De asemenea, cel de-al doilea transformator a fost deja repus în funcțiune, iar la transformatorul numărul 5 se face o revizie completă.

Pentru a grăbi procesul, Delgaz Grid a adus de urgență un echipament de rezervă. Acesta va înlocui temporar primul transformator, care a fost complet distrus în explozia de sâmbătă seară.

Primarul Mihai Chirica a declarat că, dacă testele din această noapte vor trece cu succes, furnizarea agentului termic în oraș va fi reluată mâine dimineață.

Mihai Chirica: Ce a fost mai greu am trecut. Am reușit să evaluăm toate stricăciunile provocate de acea explozie, suntem pe punctul de a porni CET-ul pentru furnizarea de apă caldă și căldură și sperăm să o facem chiar în această noapte. Transformatoarele necesare pentru a mișca centrala sunt funcționale, sunt testate. Mai avem de scos o defecțiune dintr-un sistem de protecție și, acum o oră, se căut acel defect. Până la urmă, se va bypass acea celulă pentru a putea să mergem mai departe cu lucrarea, astfel încât, după ce se face și acest bypass, electricienii știu despre ce vorbesc, se va parcurge mai departe procedura de pornire a CAF-ului 3, deci a cazanului de apă fierbinte, cel care asigură pentru tot orașul furnizarea de apă caldă și căldură. Stăm atenți pe această manevră, toată lumea este prezentă la fața locului. Transformatorul a fost și demontat, cel stricat, s-a și adus celălalt, se montează, dar deocamdată vom funcționa cu echipamentele pe care le avem deja, celelalte rămân pentru a asigura doar în situații de urgență.

(Radio Iași/ Cosntantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași)