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(AUDIO) Iașiul ar putea avea apă caldă și căldură de mâine dimineață. În această seară încep probele la CET

(AUDIO) Iașiul ar putea avea apă caldă și căldură de mâine dimineață. În această seară încep probele la CET

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 19:25

În această seară se fac primele probe la CET Iași pentru a începe încărcarea instalațiilor cu agent termic.
Echipele de intervenție au reușit să restabilească complet liniile de înaltă și medie tensiune care alimentează centrala.
De asemenea, cel de-al doilea transformator a fost deja repus în funcțiune, iar la transformatorul numărul 5 se face o revizie completă.
Pentru a grăbi procesul, Delgaz Grid a adus de urgență un echipament de rezervă. Acesta va înlocui temporar primul transformator, care a fost complet distrus în explozia de sâmbătă seară.
Primarul Mihai Chirica a declarat că, dacă testele din această noapte vor trece cu succes, furnizarea agentului termic în oraș va fi reluată mâine dimineață.
Mihai Chirica: Ce a fost mai greu am trecut. Am reușit să evaluăm toate stricăciunile provocate de acea explozie, suntem pe punctul de a porni CET-ul pentru furnizarea de apă caldă și căldură și sperăm să o facem chiar în această noapte. Transformatoarele necesare pentru a mișca centrala sunt funcționale, sunt testate. Mai avem de scos o defecțiune dintr-un sistem de protecție și, acum o oră, se căut acel defect. Până la urmă, se va bypass acea celulă pentru a putea să mergem mai departe cu lucrarea, astfel încât, după ce se face și acest bypass, electricienii știu despre ce vorbesc, se va parcurge mai departe procedura de pornire a CAF-ului 3, deci a cazanului de apă fierbinte, cel care asigură pentru tot orașul furnizarea de apă caldă și căldură. Stăm atenți pe această manevră, toată lumea este prezentă la fața locului. Transformatorul a fost și demontat, cel stricat, s-a și adus celălalt, se montează, dar deocamdată vom funcționa cu echipamentele pe care le avem deja, celelalte rămân pentru a asigura doar în situații de urgență.
(Radio Iași/ Cosntantin Mihai/ FOTO Facebook Primăria Iași)
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