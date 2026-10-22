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Studenții ieșeni se pregătesc de festival! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Studenții ieșeni se pregătesc de festival! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 09:24

UNIFEST la Iași, 6 -15 noiembrie 2026 ! Cel mai mare festival studențesc național organizat de Uniunea Studenților din România! Distracție Gratis, Nu Degeaba!

Iustin Sfârciog și Andrei Enache, Uniunea Studenților din România – Zona Est, în matinal cu Adina Șuhan: 

UNIFEST, activități culturale, sociale, educaționale și sportive, în noiembrie, la Iași!

Mesajul organizatorilor:

Iași, nu uita să dai check-in la distracție!

UniFEST 2026 aduce în oraș un program care îmbină sportul, arta, educația și distracția, cu acces gratuit la activitățile festivalului!

Ia-ți gașca, consultă programul de pe pagina Festival Unifest- Zona Est și hai să vedem împreună ce urmează!

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DEZBATEREA ZILEI, cu Andreea Daraban: Alimentația, între nevoie, plăcere și refugiu emoțional