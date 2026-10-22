Studenții ieșeni se pregătesc de festival! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 22 octombrie 2026, 09:24
UNIFEST la Iași, 6 -15 noiembrie 2026 ! Cel mai mare festival studențesc național organizat de Uniunea Studenților din România! Distracție Gratis, Nu Degeaba!
Iustin Sfârciog și Andrei Enache, Uniunea Studenților din România – Zona Est, în matinal cu Adina Șuhan:
UNIFEST, activități culturale, sociale, educaționale și sportive, în noiembrie, la Iași!
Mesajul organizatorilor:
Iași, nu uita să dai check-in la distracție!
UniFEST 2026 aduce în oraș un program care îmbină sportul, arta, educația și distracția, cu acces gratuit la activitățile festivalului!
Ia-ți gașca, consultă programul de pe pagina Festival Unifest- Zona Est și hai să vedem împreună ce urmează!