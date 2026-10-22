Studenții ieșeni se pregătesc de festival! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Albert Enache campion european ISKA la kickboxing – un veritabil nou brand Scorpions Iași. Albert Enache campion european ISKA și antrenorul său Mihai Constantin de la Scorpions Iași cu Mihai Florin Pohoață – 21.10.2026.

Campion DFS la categoria mijlocie, Albert Enache a câștigat centura DFS în iunie 2026 (la Târgu Jiu), impunându-se în trei meciuri într-o...