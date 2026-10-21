Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 19:10

Sunt restricții de trafic pe DN 2, în județul Suceava, din cauza aglomerației extreme de la granița cu Ucraina.

Circulația pe tronsonul dintre Siret și Bălcăuți a fost restricționată temporar și deviată pe drumul județean DJ 291A, din cauza coloanei mari de camioane formate la Vama Siret.

Măsura a fost luată de drumari la solicitarea Poliției Rutiere Suceava.

Problemele majore sunt cauzate de alertele aeriene repetate de pe teritoriul Ucrainei, declanșate de riscul unor atacuri cu drone.

Acestea au întrerupt frecvent controlul la frontieră, iar timpii de așteptare pentru TIR-uri pe sensul de ieșire din România au depășit 160 de minute.

Deși Poliția de Frontieră a suplimentat personalul și folosește stații mobile de control la capacitate maximă, ritmul de preluare depinde exclusiv de condițiile operative din țara vecină.

Șoferilor li se recomandă să respecte indicațiile agenților de la fața locului. (Facebook DRDP Iași)