Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret

Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret

Trafic restricționat pe DN 2, între Siret și Bălcăuți, din cauza coloanelor de autotrenuri din Vama Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 19:10

Sunt restricții de trafic pe DN 2, în județul Suceava, din cauza aglomerației extreme de la granița cu Ucraina.

Circulația pe tronsonul dintre Siret și Bălcăuți a fost restricționată temporar și deviată pe drumul județean DJ 291A, din cauza coloanei mari de camioane formate la Vama Siret.

Măsura a fost luată de drumari la solicitarea Poliției Rutiere Suceava.

Problemele majore sunt cauzate de alertele aeriene repetate de pe teritoriul Ucrainei, declanșate de riscul unor atacuri cu drone.

Acestea au întrerupt frecvent controlul la frontieră, iar timpii de așteptare pentru TIR-uri pe sensul de ieșire din România au depășit 160 de minute.

Deși Poliția de Frontieră a suplimentat personalul și folosește stații mobile de control la capacitate maximă, ritmul de preluare depinde exclusiv de condițiile operative din țara vecină.

Șoferilor li se recomandă să respecte indicațiile agenților de la fața locului. (Facebook DRDP Iași)

Etichete:
Curtea de Apel Iași a respins definitiv acțiunea privind autorizația de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul TUIASI
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 15:20

Curtea de Apel Iași a respins definitiv acțiunea privind autorizația de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul TUIASI

Curtea de Apel Iași a soluționat definitiv litigiul privind anularea autorizației de construire pentru sistemul de control al accesului din...

Curtea de Apel Iași a respins definitiv acțiunea privind autorizația de construire pentru sistemul de control al accesului din campusul TUIASI
Municipiul Pașcani și suburbiile Boșteni, Sodomeni și Lunca rămân fără apă potabilă până joi, 22 octombrie
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 15:02

Municipiul Pașcani și suburbiile Boșteni, Sodomeni și Lunca rămân fără apă potabilă până joi, 22 octombrie

APAVITAL S.A. informează că, pentru remedierea unei avarii apărute la conducta de aducțiune Moțca–Pașcani, furnizarea apei potabile este...

Municipiul Pașcani și suburbiile Boșteni, Sodomeni și Lunca rămân fără apă potabilă până joi, 22 octombrie
(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași reunește reprezentanți ai facultăților de Automatică și Calculatoare din România
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 14:50

(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași reunește reprezentanți ai facultăților de Automatică și Calculatoare din România

Utilizarea Inteligenței Artificiale în cercetare, inginerie, dar și în cooperarea academică reprezintă tema principală a întâlnirii de...

(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași reunește reprezentanți ai facultăților de Automatică și Calculatoare din România
Delegație internațională a Invest in Iași Forum 2026, în vizită la UAIC
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 14:00

Delegație internațională a Invest in Iași Forum 2026, în vizită la UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit miercuri, 21 octombrie 2026, vizita unei delegații internaționale participante la...

Delegație internațională a Invest in Iași Forum 2026, în vizită la UAIC
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 13:40

(AUDIO) Trei zile dedicate inteligenței artificiale și cercetării academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Un eveniment dedicat utilizării responsabile a Inteligenței Artificiale în domeniul cercetării a început, astăzi, la Iași. Timp de trei zile,...

(AUDIO) Trei zile dedicate inteligenței artificiale și cercetării academice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 13:22

(AUDIO) Prefectul de Botoșani cere în instanță anularea hotărârii privind sălile de jocuri de noroc

Prefectul județului Botoșani, Raluca Curelariu, a sesizat Tribunalul Botoșani și a cerut anularea hotărârii Consiliului Local al municipiului...

(AUDIO) Prefectul de Botoșani cere în instanță anularea hotărârii privind sălile de jocuri de noroc
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 11:40

Ioana Ciocan a preluat mandatul de ministru al Culturii, în prezenţa premierului Luca Niculescu

UPDATE ora 12:10 – Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent) a preluat, miercuri, mandatul de ministru al Culturii, în prezenţa...

Ioana Ciocan a preluat mandatul de ministru al Culturii, în prezenţa premierului Luca Niculescu
Prim plan miercuri, 21 octombrie 2026, 10:40

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat pentru joi şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale,...

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat CSAT; pe agendă – implicaţiile de securitate generate de incidentele de la Marea Neagră