(AUDIO) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași reunește reprezentanți ai facultăților de Automatică și Calculatoare din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2026, 14:50

Utilizarea Inteligenței Artificiale în cercetare, inginerie, dar și în cooperarea academică reprezintă tema principală a întâlnirii de astăzi a decanilor Facultăților de Automatică și Calculatoare din România.

Dialogul interactiv își propune să aducă în discuție modalități prin care să ajute elevii și studenții să se pregătească pentru o piață a muncii a viitorului, unde instrumentele care utilizează Inteligența Artificială vor fi tot mai frecvente, prin întărirea colaborării dintre mediul academic și companiile din acest domeniu de activitate.

Decanul Facultății de Automatică și Caculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asach” din Iași, Adrian Burlacu, a subliniat că, în contextul actual, trebuie stabilită o nouă curriculă, dar și noi direcții de cercetare.

Adrian Burlacu: Dorim să dialogăm din punct de vedere al modului în care construim un traseu continuu între liceu, facultate și carieră, astfel încât să putem să găsim care sunt cele mai bune competențe pe care companiile le vor cere de la absolvenții de mâine. Și, din acest punct de vedere, aceste întâlniri interactive sunt foarte bune, pentru că pot scoate în evidență care sunt plusurile pe care fiecare comunitate din centrele universitare din România le aduce în momentul în care discutăm de un curriculum nou, de programe noi, de direcții noi de cercetare.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO