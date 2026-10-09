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(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră

(FOTO/AUDIO) Lucrarea „Rugăciunea” lui Brâncuşi, expusă la Iași, în cadrul Festivalului de Artă Sacră
9 octombrie 2026, 19:30

Sculptura intitulată „Rugăciune”, realizată de Constantin Brâncuși poate fi admirată, de astăzi, la Muzeul Mitropoliei din Iași, până la data de 30 octombrie. 
Opera de artă reprezintă momentul trecerii lui Constantin Brâncuși de la arta academică, la arta modernă.
Realizatorul expoziției, Cristian Muraru, precizează că sculptura, reprezintă trupul simplificat al unei femei într-o formă stilizată:
Sculptura, inițial, a fost realizată drept un monument funerar, din bronz, a subliniat directorul general al Muzeului Național de Artă a României, Erwin Kessler:
Lucrarea este expusă în cadrul primei ediții a Festivalului de Artă Sacră de la Iași.
(Radio Iași, Constantin Mihai)
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