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Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029

Guvern: Termenul de realizare a spitalelor regionale, prelungit până în 2029
9 octombrie 2026, 15:41


Termenul de finalizare pentru spitalele regionale din Iaşi şi Cluj a fost prelungit până în decembrie 2029, iar pentru spitalul regional de la Craiova, până în mai 2029, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de vineri a Guvernului.

Cabinetul a aprobat amendamentul nr. 1 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 3 septembrie 2026 şi la Bucureşti la 8 septembrie 2026.

‘Prelungirea termenelor este necesară ca urmare a actualizării calendarelor de implementare a celor trei proiecte şi a întârzierilor înregistrate în derularea procedurilor de achiziţie şi a lucrărilor de construcţii. Prin aprobarea amendamentului, sunt actualizate prevederile contractelor de finanţare în raport cu noile calendare de implementare, fără majorarea obligaţiilor financiare asumate de România faţă de Banca Europeană de Investiţii’, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Guvernului.

Modificările convenite cu BEI vizează de asemenea flexibilizarea procesului de efectuare a tragerilor din împrumuturi, pentru a permite accelerarea tragerilor; actualizarea unor definiţii şi prevederi contractuale, în conformitate cu politicile de finanţare ale BEI; actualizarea persoanelor de contact responsabile de furnizarea informaţiilor tehnice şi financiare privind proiectele.

Valoarea totală a celor trei împrumuturi contractate de România este de 923 de milioane de euro, repartizată astfel: 250 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi; 305 milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgenţă Cluj; 368 de milioane de euro pentru Spitalul Regional de Urgenţă Craiova.

‘Până în prezent, au fost efectuate trageri în valoare totală de 184,6 milioane de euro, după cum urmează: 50 de milioane de euro pentru proiectul de la Iaşi, 61 de milioane de euro pentru cel de la Cluj şi 73,6 milioane de euro pentru cel de la Craiova. Cele trei spitale regionale reprezintă investiţii strategice pentru modernizarea infrastructurii medicale din România, creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor medicale şi îmbunătăţirea accesului pacienţilor la servicii de sănătate moderne’, precizează Executivul.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

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