(AUDIO) Iași: Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, inculpat în dosarul lui Fănel Bogos

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, a confirmat astăzi, la ieșirea de la DNA Iași, că a dobândit calitatea de inculpat în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos.

Ea este acuzată de complicitate la folosirea influenței, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Cristina Trăilă a declarat că nu înțelege încadrarea procurorului, deoarece atât declarația ei de la audieri, cât și cea a martorilor infirmă acest lucru:

Reamintim că omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a inițiat un demers de schimbare a conducerii Direcției Sanitare Veterinare Vaslui, după ce instituția a dispus controale la fermele de păsări pe care le administra.

El este cercetat de DNA pentru instigare la șantaj și complicitate la cumpărare de influență.

(Radio Iași, Constantin Mihai)