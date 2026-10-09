(AUDIO) 50 de firme oferă 500 de locuri de muncă la Bursa locurilor de muncă de la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 13:03

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se desfăşoară, astăzi, la nivel național.

Aproape 1.000 de agenţi economici oferă peste 16.000 de locuri de muncă, cele mai multe destinate persoanelor cu studii preuniversitare.

La Iași, evenimentul are loc la Casa de Cultură a Studenților și reunește 50 de societăți comerciale, care ofertează 500 de locuri de muncă.

Purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Adriana Sârghie, a precizat că oamenii sunt interesați de locuri de muncă stabile, dar doresc și consiliere în vederea inițierii unei afaceri proprii.

Potrivit acesteia, la ediția din acest an, atenția se îndreaptă către domeniul gastronomiei, dar și către compania Antibiotice din Iași.

Adriana Sârghie: Sunt peste 50 de angajatori, oferta lor este foarte diversificată și se pliază în special pe meserii care pot fi ocupate de tineri și persoane care să aibă mai puțină experiență. Asta nu înseamnă că nu avem posturi de ingineri sau asistenți medicală. Oferta venită din partea angajatorilor este de peste 500 de locuri de muncă vacante. Avem și firme de renume din Iași, cum ar fi Antibiotic, sau firme care activează pe domeniul gastronomie, atât la nivel local, cât și la nivel național.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)