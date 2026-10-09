(AUDIO) Criza medicilor de familie se adâncește în Vaslui. Satele, tot mai afectate de lipsa asistenței medicale

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 12:40

Criza medicilor de familie se adâncește în județul Vaslui, unde numeroase comunități, în special din mediul rural, nu au acces permanent la asistență medicală primară.

În satele îmbătrânite, oamenii sunt nevoiți să meargă la medici din comunele învecinate sau să se descurce fără ajutor medical.

Autoritățile locale încearcă să atragă medici prin modernizarea dispensarelor și dotarea acestora cu aparatură. Însă problema persistă și în orașele mici, precum Huși, unde medicii tineri nu sunt interesați să vină, indiferent de condițiile oferite, spune primarul Ioan Ciupilan.

Ioan Ciupilan: Avem o lipsă de medici, dar asta nu este vina nimănui, pentru că nu vine nimeni la concurs. Uitați-vă că suntem într-un oraș de provincie, într-un oraș care prezintă mai puțin interes din punctul de vedere al timpului liber. De aceea, ne străduim să facem totul pentru a atrage acești medici. Vedeți că și spitale mari din capitală, din centre universitare, se confruntă cu lipsa medicilor. Cu asta ne confruntăm și noi.

Primăria Huși a alocat inclusiv fonduri pentru transportul medicilor navetiști de la Iași, după ce o parte dintre aceștia au renunțat să mai facă deplasarea.

O altă localitate care se confruntă cu dificultăți în atragerea medicilor de familie este orașul Murgen. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)