Au răsunat aplauzele de încheiere a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași!

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 10:04

Aseară (joi, 8 octombrie) s-a închis cortina ediției a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, curatoriată de teatrologul Oltița Cîntec în jurul genericului „Societatea spectacolului” (1-8 octombrie, Prolog – 20 și 27 septembrie).

Peste 1000 de invitați din România și din afara țării (Argentina, Austria, Coreea de Sud, Danemarca, Franța, Elveția, Germania, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Mongolia, Norvegia, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Slovacia, Suedia, SUA, Ungaria) au încântat spectatori veniți din întreaga țară cu peste 100 de evenimente (expoziții, performance-uri, parade stradale, spectacole în aer liber, teatru studențesc, concerte, teatru în cafenea, lansări de carte, filme, workshop-uri etc.) în numeroase locații din oraș (Teatrul Luceafărul Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Grădina Botanică, Facultatea de Teatru, Căminul de Vârstnici Copou, Secția Oncologie Pediatrică a Spitalului Sf Maria, cafenelele NegruZi și Fika etc.).

Publicul s-a putut bucura de mai multe exclusivități naționale: 18 companii teatrale din străinătate au sosit pentru prima dată în România, numai la Iași. Printre ele, Théâtre de la Ville de Luxembourg prezent cu The Land We Shared/Pământul pe care l-am împărțit, în care regizoarea Larisa Faber sondează umbrele istoriei recente pornind de la biografia personală și familială marcată de totalitarism, migrație și rupturi. Spectacolul a avut acum premiera lui românească, iar de la Iași pleacă la Londra, într-un traseu teatral foarte onorant pentru FITPTI, asociat cu două mari capitale europene. Printre artiștii sosiți de la mare distanță au fost echipele Bamboo Theatre din Mongolia, care a prezentat publicului Balon de toamnă, și Clown BiBi din Coreea de Sud, cu Teatru cu clopoței.

În selecție au figurat spectacole ale unor teatre de stat și companii independente din țară prezentate și ele pentru prima dată în orașul nostru. Printre acestea: Mai e vreun candidat?, producție a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București”, Un altfel di Harap-Alb, producție a Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Scandal în culise, producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu etc. Teatrul „Regina Maria” Oradea a jucat Deșteptarea, un spectacol cu și despre adolescenți, conceput într-o formulă experimentală în care teatrul s-a mutat pe telefon, iar actorii au jucat alături de copiii lor. Reprezentația a fost urmată de o dezbatere cu publicul. FITPT Iași a găzduit premiera spectacolului Cazul Epstein de România, producție a Teatrului Apropo din București bazată pe documentarea dosarului „Sexgate cu politicieni și VIP-uri”. La final, o discuție a subliniat gravitatea fenomenului traficului de persoane și a exploatării sexuale în România.

Dacă edițiile anterioare ale FITPTI au adus în fața spectatorilor de toate vârstele dar tineri cultural performance-uri spectaculoase cu foc sau pe apă, anul acesta acrobațiile la mare înălțime au completat palmaresul cu o reprezentație care a așezat în prim-plan dialogul dintre artist și aer. În penultima zi de festival, acrobatul Flaviu Cernescu a mers pe coardă elastică de pe acoperișul Teatrului Luceafărul Iași până pe Hotelul Ramada, în uralele generale.

„N-a fost simplu, dar a fost frumos! Principala satisfacție curatorială este entuziasmul cu care publicul a primit propunerile noastre din program, numeroase, diverse, neobișnuite, așa cum așteptările lor merită. Peste 38.000 de spectatori a avut ediția 2026, de mâine începem să lucrăm la ediția 2027, cea cu numărul 20, specială prin simetria numărului ei.”, a conchis Oltița Cîntec.