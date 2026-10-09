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(AUDIO) La Suceava începe astăzi cea de-a patra ediție a Bucovina InBusiness

(AUDIO) La Suceava începe astăzi cea de-a patra ediție a Bucovina InBusiness

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 09:15

Antreprenori, manageri și profesioniști se întâlnesc astăzi, la Suceava, în cadrul celei de-a patra ediții a Bucovina InBusiness.

Evenimentul este construit în jurul educației antreprenoriale, al schimbului de experiență și al relațiilor dintre oamenii din mediul de afaceri.

Corespondenta noastră, Adriana Dascălu: Evenimentul aduce în aceeași sală oameni aflați în etape diferite ale dezvoltării unei afaceri și creează un spațiu pentru discuții despre leadership, finanțe, dezvoltarea companiilor, relațiile profesionale și educația antreprenorială. În fața publicului vor ajunge, între alții, antreprenorul Dragoș Anastasiu, psihologul Gáspár György și Romeo Antoche, director al unui Centru de afaceri Corporate. Experiențele lor aduc perspective diferite asupra conducerii unei organizații, a dezvoltării oamenilor și a deciziilor pe care le presupune construirea unei afaceri.

(Radio Iași/ Adriana Dascălu/ FOTO Facebook Bucovina InBusiness)

 

 

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