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Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași: Ceremonia de Decernare a Titlului Doctor Honoris Causa D-lui Prof. univ. dr. Adrian POP

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași: Ceremonia de Decernare a Titlului Doctor Honoris Causa D-lui Prof. univ. dr. Adrian POP

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2026, 09:45

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, organizează Joi, 15 octombrie 2026, în sala „Eduard Caudella”, Ceremonia de Decernare a Titlului Doctor Honoris Causa D-lui Prof. univ. dr. Adrian POP.

Personalitate marcantă a muzicii românești contemporane, Adrian Pop, compozitor și profesor universitar, s-a născut la Cluj, în anul 1951. Reputatul compozitor și profesor a studiat compoziția la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, între anii 1970 și 1976, cu maestrul Sigismund Toduță și Cornel Țăranu.

De-a lungul unei prestigioase cariere academice și artistice, Adrian Pop a ocupat numeroase funcții și poziții de responsabilitate în domeniul muzical. A fost cadru didactic asociat, conferențiar și profesor universitar la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, șef al Catedrei de Compoziție, îndrumător de doctorat și, în perioada 2008–2012, rector al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Între 1991 și 1995 a fost director al Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, iar ulterior a ocupat funcția de consultant artistic al instituției.

Activitatea componistică a lui Adrian Pop se întinde pe mai multe decenii și cuprinde lucrări simfonice, corale, muzică de cameră, muzică electronică, jazz și muzică de scenă.

Debutul său artistic în calitate de compozitor a avut loc în 1973, cu lucrarea Introducere, arie și canon pentru contrabas și percuție, interpretată de Liviu Moga și Grigore Pop în cadrul stagiunilor de concerte și recitaluri ale Conservatorului de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Creațiile sale au fost interpretate de prestigioase formații și instituții muzicale din România și din străinătate, printre acestea numărându-se Orchestra Filarmonicii Naționale „George Enescu” din București, Staatskapelle Dresden, Filarmonica de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, Orchestra Națională Radio București, precum și ansambluri și coruri din Italia, Ungaria, Germania, Franța, Belgia, Grecia, Israel și Statele Unite ale Americii.

Lucrările sale au fost prezentate în cadrul unor importante manifestări și festivaluri internaționale, între care Festivalul Internațional „George Enescu”, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi de la București, Festivalul „Toamna Muzicală Clujeană”, Festivalul Muzicii Românești de la Iași, precum și festivaluri și evenimente muzicale din Franța, Germania, Ungaria, Belgia, Grecia, Israel, Spania, Marea Britanie, Statele Unite și Canada.

În paralel cu activitatea artistică și didactică, Adrian Pop a desfășurat o importantă activitate în domeniul cercetării muzicale. Este autorul volumelor „Recviemul românesc”, apărut la Editura MediaMusica Cluj în 2005, și „Stilistica creației muzicale”, suport de curs publicat în 2012.

Din anul 2005 este îndrumător de doctorat și a participat în calitate de referent oficial la susținerea publică a unor teze de doctorat. A fost, de asemenea, îndrumător științific în cadrul unor proiecte de cercetare și expert pe termen lung și mentor în cadrul Școlii postdoctorale MIDAS – Music Institute for Doctoral Advanced Studies.

Din mai 2012, Adrian Pop a deținut și funcția de senior editor al revistei științifice Lucrări de muzicologie a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

O carieră recunoscută în țară și în străinătate.

Valoarea creației și contribuția sa la dezvoltarea culturii muzicale românești au fost recunoscute prin importante distincții și premii. Printre acestea se numără Premiul „George Enescu” al Academiei Române. Pentru contribuția sa la cultura română, Adrian Pop a fost distins cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, acordat de Președintele României, precum și cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (Ordre des Arts et des Lettres), acordat de Ministerul Culturii din Franța.

Prin creația sa componistică, activitatea pedagogică, cercetarea muzicologică și contribuția la dezvoltarea instituțiilor de învățământ și cultură muzicală, Adrian Pop se înscrie în rândul personalităților reprezentative ale muzicii românești contemporane, cu o activitate artistică și academică ce a depășit constant granițele spațiului românesc.

Eveniment organizat în cadrul Festivalului Muzicii Românești, ediția cu numărul XXVIII, de Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Primăria Municipiului Iași, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.

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