Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026
Publicat de Gabriela Rotaru, 6 aprilie 2026, 11:20
VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOL
DOVA din Iași
Dirijor: KAZUKI WADA
Solist: ȘTEFAN CAZACU – violoncel
În program:
Wolfgang Amadeus Mozart – Uvertura „Cosi fan tutte”
Luigi Boccherini – Concertul pentru violoncel și orchestră în si bemol major, G. 482
Johannes Brahms – Simfonia nr.1 în do minor, op. 68
VINERI, 24 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: KAZUKI WADA
Solistă: ALEXANDRA DĂRIESCU – pian
În program:
Johannes Brahms – Uvertura Academica op. 80
Frédéric Chopin – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa minor, op. 21
Johannes Brahms – Simfonia nr. 2 în re major, op. 73
JOI, 30 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: GHEORGHE VICTOR DUMĂNESCU
Solist: STEFAN ARNOLD – pian
În program:
Carl Maria von Weber – Uvertura „Oberon”
Ludwig van Beethoven – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în do major, op. 15
Piotr Ilici Ceaikovski – Extrase din baletul „Lacul lebedelor”
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”
nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.