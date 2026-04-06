Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 aprilie 2026, 11:20

VINERI17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

DOVA din Iași

Dirijor: KAZUKI WADA

Solist: ȘTEFAN CAZACU – violoncel

În program:

Wolfgang Amadeus Mozart – Uvertura „Cosi fan tutte”

Luigi Boccherini – Concertul pentru violoncel și orchestră în si bemol major, G. 482

Johannes Brahms – Simfonia nr.1 în do minor, op. 68

VINERI, 24 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: KAZUKI WADA

Solistă: ALEXANDRA DĂRIESCU – pian

În program:

Johannes Brahms – Uvertura Academica op. 80

Frédéric Chopin – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în fa minor, op. 21

Johannes Brahms – Simfonia nr. 2 în re major, op. 73

JOI, 30 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: GHEORGHE VICTOR DUMĂNESCU

Solist: STEFAN ARNOLD – pian

În program:

Carl Maria von Weber – Uvertura „Oberon”

Ludwig van Beethoven – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în do major, op. 15

Piotr Ilici Ceaikovski – Extrase din baletul „Lacul lebedelor”

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

