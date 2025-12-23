Ascultă Radio România Iași Live
Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…” – ediția a L-a, aniversară – s-a încheiat cu succes

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 decembrie 2025, 10:44

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, a organizat duminică, 21 decembrie 2025, ediția a L-a, aniversară, a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”, eveniment desfășurat în Centrul Vechi al municipiului Botoșani.
Manifestarea a reunit formații de datini și obiceiuri de iarnă din județul Botoșani, precum și formații invitate din județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava și Vrancea, oferind publicului botoșănean un amplu spectacol de tradiții autentice, dansuri și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă.
Programul festivalului a inclus dansul căiuților, parada formațiilor și evoluții artistice pe scena festivalului.
• Călușarii din Ibănești, Ibănești
• Ansamblul  „Străjerii”, Suceava – Dolheștii Mici
• Ansamblul  „Doruleț” Durnești
• Ansamblul „Codrulețul”, Vorona
• Ansamblul Folcloric „Valea Bașeului”, Știubieni, Negreni
• Uncheșii din Păunești, Vrancea
• Ansamblul „Ciobănașul”, Bucecea
• Ansamblul Folcloric „Tudoreanca”, Tudora
• Ansamblul „Moștenitorii de la Prut”, Manoleasa
• Ansamblul „Căiuții Albaștri”, Hlipiceni
• Alaiul de datini și obiceiuri Răzeșii Cracăului ,,Năvala Urșilor”, Neamț
• Ansamblul „Junii Suharăului”, Suharău
• Ansamblul Folcloric „Flori de corn”, Corni, Sarafinești
•Ansamblul  „Spic de grâu” Dobârceni
•Cerbul și Ursul din Ceplenița, Iași, Ceplenița
•Ansamblul „Zorile Havârna”, Havârna
• Ansamblul „Bujorelul”, Coșula
• Ansamblul „Dor de Plaiuri Corlățene”, Corlăteni
•,,Malanca de la Ruginoasa’’, Iași, Ruginoasa
•Ansamblul „Sirețelul”, Vârfu Câmpului
• Formația „Datina Străbună”, Broscăuți
• Ansamblul „Flori de măr”, Curtești
•Urșii de la Comănești, Bacău
•Formația de Căiuți, Oneaga
•Ansamblul „Grâușorul”, Hănești
• Ansamblul „Floarea soarelui”, Săveni
• Ansamblul „Pescărușii Suliței”, Sulița
• Ansamblul Folcloric „ Vatra Bașoteștilor”, Pomârla
•Ansamblul „Brâulețul”, Avrămeni
• Ansamblul „Todireanca”, Todireni
Ediția aniversară a marcat 50 de ani de continuitate ai unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului cultural imaterial din județul Botoșani, reafirmând rolul festivalului în conservarea și promovarea tradițiilor de iarnă ale comunităților românești.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani adresează mulțumiri tuturor formațiilor participante, coordonatorilor, coregrafilor acestora și publicului prezent în număr mare la această ediție aniversară.
De asemenea, mulțumim Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani și Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al judetului Botosani pentru sprijinul acordat, pentru măsurile de ordine publică și pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a paradei și a întregului eveniment.
Mulțumiri sunt adresate, totodată, autorităților locale, partenerilor și reprezentanților mass-media, care au contribuit la buna organizare și promovare a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarnă „Din străbuni, din oameni buni…”.
Festivalul rămâne un reper al vieții culturale botoșănene și un spațiu de întâlnire între generații, tradiție și comunitate.
Consultant Artistic al Compartimentului Arte Vizuale, Gheorghiu Theodora
