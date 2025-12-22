Ascultă Radio România Iași Live
Explozie urmată de incendiu la un bloc din Focșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 12:37

În această dimineață, în jurul orei 07:40, un apel la numărul unic de urgență 112, anunța producerea unei explozii urmată de un incendiu întru-un bloc de garsoniere din mun. Focșani.

La fața locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, cinci echipaje cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțimi, modului SMURD și un microbuz din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. De asemenea, au fost alocate și trei ambulanțe SAJ.

Echipajele de intervenție au acționat atât pentru stingerea incendiului, cât și pentru  evacuarea din blocul afectat a 12 persoane.

În urma evenimentului au rezultat patru victime, trei cu atac de panică, dintre care două refuzând transportul la spital, iar o femeie (52 ani), cu arsuri de gradul II și III pe 70% din suprafața corporală, a fost preluată și transportată la spital de echipajul SMURD.

În continuare, se fac cercetări pentru stabilirea cauzei producerii evenimentului și a gradului de afectare al clădirii. (Comunicat ISU VN/ FOTO ISU BC/ imagine ilustrativă)

