Constantin Dolachi, noul prefect al județului Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 septembrie 2025, 19:28

Noul prefect de Iași, Constantin Dolachi, și-a exprimat speranța că la începutul anului viitor activitatea funcționarilor din cadrul Prefecturii va reveni în sediul Casei Pătrate.

Vechiul sediu al Prefecturii Iași este cuprins într-un program de reabilitare energetică.

Lucrările au fost începute în urmă cu un an și există șanse reale ca acestea să se încheie până la finele acestui an.

Locul de prefect al județului Iași a rămas liber după ce Luciana Antoci a fost numită pe funcția de consilier de stat pe probleme de educație la cancelaria premierului Ilie Bolojan.

(Constantin Mihai/ FOTO Constantin Mihai)