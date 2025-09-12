Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Constantin Dolachi, noul prefect al județului Iași

Constantin Dolachi, noul prefect al județului Iași

Constantin Dolachi, noul prefect al județului Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 septembrie 2025, 19:28

Noul prefect de Iași, Constantin Dolachi, și-a exprimat speranța că la începutul anului viitor activitatea funcționarilor din cadrul Prefecturii va reveni în sediul Casei Pătrate.

Vechiul sediu al Prefecturii Iași este cuprins într-un program de reabilitare energetică.

Lucrările au fost începute în urmă cu un an și există șanse reale ca acestea să se încheie până la finele acestui an.

Constantin Dolachi:

Locul de prefect al județului Iași a rămas liber după ce Luciana Antoci a fost numită pe funcția de consilier de stat pe probleme de educație la cancelaria premierului Ilie Bolojan.

(Constantin Mihai/ FOTO Constantin Mihai)

Etichete:
BOTOȘANI: De la 1 octombrie, locatarii de la bloc plătesc integral pierderile de apă
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 11:30

BOTOȘANI: De la 1 octombrie, locatarii de la bloc plătesc integral pierderile de apă

Începând cu data de 1 octombrie, locuitorii de la bloc vor plăti integral pierderile de apă înregistrate la nivelul scării în care locuiesc....

BOTOȘANI: De la 1 octombrie, locatarii de la bloc plătesc integral pierderile de apă
Meteorologii anunță ploi în mai multe județe
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 10:18

Meteorologii anunță ploi în mai multe județe

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 02 Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ Zonă...

Meteorologii anunță ploi în mai multe județe
(AUDIO) Viitor consilier de stat pe educație propune eficientizarea școlilor din mediul rural
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 08:50

(AUDIO) Viitor consilier de stat pe educație propune eficientizarea școlilor din mediul rural

Eficientizarea sistemului de învățământ din România este necesară, a precizat Luciana Antoci, viitor consilier de stat pe probleme de...

(AUDIO) Viitor consilier de stat pe educație propune eficientizarea școlilor din mediul rural
Vaslui: Nereguli depistate în urma unor controale ce au vizat microbuzele şcolare; amenzi de aproape 50.000 de lei
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 07:30

Vaslui: Nereguli depistate în urma unor controale ce au vizat microbuzele şcolare; amenzi de aproape 50.000 de lei

Poliţiştii vasluieni au dat amenzi în valoare de aproape 50.000 de lei în urma unor controale ce au vizat microbuzele de transport elevi din...

Vaslui: Nereguli depistate în urma unor controale ce au vizat microbuzele şcolare; amenzi de aproape 50.000 de lei
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 07:07

Guvernul a deblocat acordarea tichetelor sociale și a relansat programul Rabla

Guvernul a deblocat joi programul „Sprijin pentru România”, prin care acordă tichete sociale și educaționale persoanelor vulnerabile....

Guvernul a deblocat acordarea tichetelor sociale și a relansat programul Rabla
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 06:50

Situaţia din Republica Moldova în atenția Parlamentului European

Mai sunt două săptămâni și jumătate până la alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar situația din această țară a fost una dintre...

Situaţia din Republica Moldova în atenția Parlamentului European
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 06:49

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001

Statele Unitele Americii comemorează joi 24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001, cele mai sângeroase atentate din istoria ţării, în...

24 de ani de la atacurile de la 11 septembrie 2001
Prim plan vineri, 12 septembrie 2025, 06:47

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

PSD a prezentat joi un pachet de relansare economică a țării. Președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, afirmă că toate...

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării