Constantin Dolachi, noul prefect al județului Iași
Publicat de Lucian Bălănuţă, 12 septembrie 2025, 19:28
Noul prefect de Iași, Constantin Dolachi, și-a exprimat speranța că la începutul anului viitor activitatea funcționarilor din cadrul Prefecturii va reveni în sediul Casei Pătrate.
Vechiul sediu al Prefecturii Iași este cuprins într-un program de reabilitare energetică.
Lucrările au fost începute în urmă cu un an și există șanse reale ca acestea să se încheie până la finele acestui an.
Constantin Dolachi:
Locul de prefect al județului Iași a rămas liber după ce Luciana Antoci a fost numită pe funcția de consilier de stat pe probleme de educație la cancelaria premierului Ilie Bolojan.
(Constantin Mihai/ FOTO Constantin Mihai)