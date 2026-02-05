Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Recital de pian – RETO REICHENBACH, Elveția

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 10:47

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Asociația „Crescendo Events”, invită publicul iubitor de muzică la recitalul de pian „Reto Reichenbach”, care va avea loc luni, 16 februarie 2026, începând cu ora 18.00, la Palatul Culturii din Iași, în Sala „Henri Coandă”.

Invitat special al Master Class-ului de pian organizat în perioada 17-21 februarie 2026, la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, pianistul elvețian Reto Reichenbach se numără printre cei mai apreciați muzicieni ai generației sale, cu o remarcabilă activitate artistică și pedagogică recunoscută pe plan internațional.

Profesor la Conservatorul de Muzică din Basel, Reto Reichenbach desfășoară o carieră complexă, afirmându-se ca solist, muzician de cameră și acompaniator. A susținut concerte în numeroase țări din Europa, precum și în Statele Unite ale Americii, Canada, Brazilia, China și Japonia. Discografia sa cuprinde albumele „Zwischen Himmel und Erde” (2010) și „Thema und Variationen” (2020), apărute la casa de discuri elvețiană VDE Gallo, cu lucrări semnate de Mendelssohn, Bach–Busoni, Liszt, Messiaen, Brahms, Frank Martin și Schubert.

Palmaresul său include Premiul al II-lea și Premiul special „Nadia Boulanger” la Concursul Internațional de Pian XXème Siècle de la Orléans, precum și Premiul I la Concursul Internațional de Pian de la Cantù (Italia). De asemenea, a fost distins cu Premiul Seepark pentru Cultură al Corporației Bancare Elvețiene. Activitatea sa pedagogică este completată de numeroase cursuri de măiestrie și poziții de profesor invitat în Europa, America de Nord și Asia.

„Recitalul susținut de pianistul Reto Reichenbach reprezintă un eveniment deosebit în peisajul cultural ieșean, oferind publicului ocazia de a întâlni un artist de prestigiu internațional, a cărui activitate artistică și pedagogică se remarcă prin excelență și rafinament”, precizează Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Programul recitalului de la Palatul Culturii va include lucrări de Joseph Haydn, Frédéric Chopin, Franz Liszt și Maurice Ravel, o incursiune rafinată în repertoriul pianistic clasic și romantic.

Evenimentul va fi prezentat de prof. Carmen Zaharia-Danicov.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.