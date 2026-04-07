CFR Călători: Modificări în circulaţia trenurilor pe secţia Adjud – Oneşti, în urma prelungirii unor lucrări la infrastructură

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 11:34

Circulaţia unor trenuri operate de CFR Călători pe secţia Adjud – Oneşti va fi modificată în perioada 25 aprilie – 15 mai 2026, ca urmare a prelungirii unor lucrări la infrastructura feroviară, potrivit unui comunicat remis marţi AGERPRES.

‘În urma avizării primite de la administratorul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, privind prelungirea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Urecheşti – Căiuţi de pe secţia Adjud – Oneşti, vor interveni modificări în circulaţia unor trenuri operate de CFR Călători’, se menţionează în comunicat.

Astfel, în perioada 25 aprilie – 15 mai 2026, trenul IR 1541 Iaşi – Braşov va fi anulat. În locul acestuia va circula trenul IR 12541 în relaţia Iaşi (plecare ora 06:40) – Bacău (sosire ora 08:47), menţionează sursa citată.

În aceeaşi perioadă, trenul IR 1543 Braşov – Iaşi va fi anulat. În locul acestuia va circula trenul IR 12543 în relaţia Bacău (plecare ora 17:47) – Iaşi (sosire ora 19:49), se mai arată în document.

De asemenea, vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio, care vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată.

‘Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare’, precizează compania de transport. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

(FOTO) NEAMȚ: Reținuți pentru desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc
Regional marți, 7 aprilie 2026, 09:32

(FOTO) NEAMȚ: Reținuți pentru desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc

REȚINUȚI PENTRU DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI ILICITE ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de...

(FOTO) NEAMȚ: Reținuți pentru desfășurarea de activități ilicite în domeniul jocurilor de noroc
Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol
Regional marți, 7 aprilie 2026, 08:37

Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol

Poliţiştii din Suceava, sub coordonarea directă a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, efectuează, marţi...

Suceava: Percheziţii ale poliţiştilor la un ocol silvic şi la locuinţa şefului de ocol
(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași
Regional luni, 6 aprilie 2026, 12:47

(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași

Începând de astăzi, în piețele din municipiul Iași au început controalele premergătoare sărbătorilor pascale. Acțiunile sunt desfășurate...

(AUDIO) Autoritățile intensifică controalele în piețele din Iași
Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 12:21

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în...

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:56

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026

Vă transmitem programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026. În această perioadă,...

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 8-15 aprilie 2026
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:47

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău

Consiliul Județean Neamț a aprobat solicitarea de transmitere în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor imobile aflate în...

Serviciul salvamont Neamț va avea sediu nou în stațiunea Durău
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:22

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi

Poliţiştii din Târgu-Neamţ au efectuat patru percheziţii domiciliare şi cinci percheziţii auto, într-un dosar penal privind furtul a 50.000...

Neamţ: Patru percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de furt; trei suspecţi au fost reţinuţi
Regional luni, 6 aprilie 2026, 11:20

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026 VINERI, 17 aprilie 2026, ora 19:00 – Casa...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din perioada 17 – 30 aprilie 2026