CFR Călători: Modificări în circulaţia trenurilor pe secţia Adjud – Oneşti, în urma prelungirii unor lucrări la infrastructură

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 11:34

Circulaţia unor trenuri operate de CFR Călători pe secţia Adjud – Oneşti va fi modificată în perioada 25 aprilie – 15 mai 2026, ca urmare a prelungirii unor lucrări la infrastructura feroviară, potrivit unui comunicat remis marţi AGERPRES.

‘În urma avizării primite de la administratorul infrastructurii feroviare – CNCF CFR SA, privind prelungirea unor lucrări la infrastructura feroviară între staţiile Urecheşti – Căiuţi de pe secţia Adjud – Oneşti, vor interveni modificări în circulaţia unor trenuri operate de CFR Călători’, se menţionează în comunicat.

Astfel, în perioada 25 aprilie – 15 mai 2026, trenul IR 1541 Iaşi – Braşov va fi anulat. În locul acestuia va circula trenul IR 12541 în relaţia Iaşi (plecare ora 06:40) – Bacău (sosire ora 08:47), menţionează sursa citată.

În aceeaşi perioadă, trenul IR 1543 Braşov – Iaşi va fi anulat. În locul acestuia va circula trenul IR 12543 în relaţia Bacău (plecare ora 17:47) – Iaşi (sosire ora 19:49), se mai arată în document.

De asemenea, vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio, care vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată.

‘Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare’, precizează compania de transport. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro