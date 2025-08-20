Caravana Serile Filmului Românesc, prezentă la Vaslui în perioada 20-22 august

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 12:39

Caravana Serile Filmului Românesc (SFR) se va desfăşura în perioada 20 – 22 august la Vaslui, evenimentul fiind inclus în programul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui şi sub egida Vaslui – Capitala Tineretului din România 2025.

Evenimentul va cuprinde proiecţii de filme, un spectacol de teatru şi dezbateri şi discuţii pe teme cinematografice, ediţia din acest an avându-l printre invitaţi pe actorul Marcel Iureş.

Miercuri, începând cu ora 19.00, Caravana SFR oferă publicului vasluian spectacolul de teatru ‘Moş Nichifor’, în regia lui Alexandru Dabija), o producţie a Teatrul Act şi de la 21.30 proiecţia filmului Pacificatorul – The Peacemaker (regia Mimi Leder), ambele evenimente fiind găzduite de Centrul Cultural Judeţean Vaslui.

Joi, 21 august, la Centrul ‘Zbor HUB’ va fi prezentată o selecţie de scurtmetraje româneşti lansate şi premiate în perioada 2023 – 2025 şi va avea loc proiecţia seriei ‘Tovarăşu’: facerea, gloria şi desfacerea unui dictator’ (regia Trevor Poots). Ultima zi a caravanei aduce în atenţia publicului dezbaterea cu tema ‘Manipularea în filmul românesc’, la care va participa expertul CNAS Andrei Galiţă, organizată la Teatrul de Vară din Vaslui. De asemenea, va avea loc proiecţia filmului Anul Nou care n-a fost, regizat de Bogdan Mureşanu, în prezenţa echipei.

Proiectul Caravana SFR, produs de Asociaţia ARTIS, este susţinut Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Judeţean Vaslui, Open Camp Vaslui, Centrul Cultural Judeţean Vaslui, Vaslui Capitala Tineretului din România 2025, Federaţia Tinerilor din Vaslui şi A.C.C.E.D. (Agerpres/ FOTO festivalsfr.ro)

