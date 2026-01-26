Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » BOTOȘANI: „Șezătorile Iernii”, ediția a XXXV-a

Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 10:54


Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, organizează, în luna februarie 2026, „Șezătorile Iernii”, ediția a XXXV-a, proiect cultural ce readuce în atenția publicului una dintre cele mai reprezentative forme de socializare și transmitere a tradițiilor satului românesc – șezătoarea.

            Șezătorile de altădată, spații ale întâlnirii, ale muncii comune, ale poveștilor, cântecului popular și obiceiurilor, sunt recreate simbolic în comunități din județul Botoșani, prin momente artistice, demonstrații de meșteșuguri tradiționale, cântec popular și port autentic. Evenimentul pune accent pe continuitatea tradițiilor, pe dialogul dintre generații și pe rolul comunității în păstrarea patrimoniului cultural imaterial.

            Programul ediției 2026 cuprinde următoarele întâlniri:

  • 8 februarie 2026, ora 14:00 – Tătărășeni,
    Căminul Cultural „Prof. Dr. Gică Manole” Tătărășeni,
    cu participarea Ansamblului „Zorile” Havârna;
  • 14 februarie 2026, ora 12:00 – Dracșani,
    Căminul Cultural Dracșani,
    cu participarea Ansamblului „Pescărușii Sulitei”;
  • 15 februarie 2026, ora 12:00 – Viișoara,
    Căminul Cultural „Dimitrie Brândză” Viișoara,
    cu participarea Ansamblului „Viișorenii”;
  • 21 februarie 2026, ora 10:00 – Pomârla,
    Sala de spectacole a Liceului Teoretic „Anastasie Bașotă”,
    cu participarea Ansamblului „Vatra Bașoteștilor”,
    invitat special Lorena Andrișan-Dupu;
  • 22 februarie 2026, ora 16:00 – Botoșani,
    Casa Tineretului Botoșani,
    cu participarea Ansamblului „Stejărelul – Vlăstarele lui Enescu”.

Vă așteptăm alături de noi la „Șezătorile Iernii”, ediția a XXXV-a!       

Consultant Artistic al Compartimentului Arte Vizuale,

Gheorghiu Theodora

