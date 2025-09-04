Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botoșani: Noaptea Muzeelor la Sate

Botoșani: Noaptea Muzeelor la Sate

Botoșani: Noaptea Muzeelor la Sate

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 13:19

O premieră la nivel european, noua marcă culturală propusă de Rețeaua Națională a Muzeelor invită vizitatorii să descopere o lume neștiută a spațiului rural din România: muzee și colecții muzeale, case memoriale, gospodării țărănești conservate in situ, castele, domenii nobiliare, cetăți, biserici fortificate sau de lemn, colecții de artă și istorie religioasă ale unor ansambluri mănăstirești, muzee parohiale, centre de artă, ateliere, centre culturale, mori, mausolee, hambare, centre de pompieri și multe alte atracții.

Prima ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate a avut loc sâmbătă, 2 septembrie 2023, și a propus publicului peste o sută de obiective, evenimente culturale și programe educative organizate de entități muzeale sau organizații private, în spații cu valoare istorică și de patrimoniu din satele și comunele din 32 de județe ale României.

Cea de-a treia ediţie a Nopţii Muzeelor la Sate va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, cu acest prilej Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, instituție din subordinea Consiliului Județean Botoșani, oferă publicului vizitator acces gratuit, în intervalul orar 17:00 – 21:00, la toate obiectivele muzeale – Casa memorială, Bisericuța familiei Eminovici, Casa țărănească de epocă, Muzeul Mihai Eminescu – și la expoziția temporară din Sala Horia Bernea – „Vremuri în care ştirile sunt mai rapide decât gloanţele ˮ – expoziţie personală a lui Pavel Brăila.

În aceeași zi, începând cu ora 20:00, în amfiteatru interior Laurenţiu Ulici din cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu, va avea loc proiecţia scurtmetrajului documentar „Letopiseţul lui Hribˮ (regia Slavomir Popovici, România, 1974), cu o introducere realizată de Adina Brădeanu.

Protagonistul filmului este Toader Hrib, un ţăran autodidact şi muzeograf dedicat care a înfiinţat în locuinţa sa din satul Arbore un muzeu de istorie şi artă populară. Hrib e şi un cronicar modern care documentează, de mai multe decenii, viaţa comunităţii din Arbore – „ca să se ştie mai pe urmăˮ. Filmul este propus de Kinedok şi OneWord România.

Spațiile de vizitare ale Memorialului Ipotești vor fi deschise pentru public în data de 6 septembrie în intervalul orar 9:00 – 21:00. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Început de an școlar: peste 62.000 de copii revin la cursuri în Iași
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 16:19

Început de an școlar: peste 62.000 de copii revin la cursuri în Iași

Luni, 8 septembrie 2025, va începe un nou an școlar. În Municipiul Iași vor veni și reveni la cursuri în jur de 62.000 de preșcolari și...

Început de an școlar: peste 62.000 de copii revin la cursuri în Iași
(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 16:14

(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD

Una dintre victimele care au supravieţuit accidentului produs în această dimineață pe DN 24C, în judetul Botoșani, o femeie de 46 de ani, a...

(AUDIO) Femeia rănită în accidentul de pe DN 24C, transferată la Iași cu elicopterul SMURD
Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 16:07

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând

Primarul Mihai Chirica a anunţat, miercuri, că în cursul lunii octombrie vrea să inaugureze parcul modernizat din faţa Teatrului Naţional...

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 16:04

Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) ‘Ştefan cel Mare’ Bacău, împreună cu reprezentanţii Şcolii...

Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 15:30

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță participarea Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa la cea de-a treia ediție a...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 14:19

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav care a avut loc de dimineaţă în...

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 13:37

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a...

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 12:10

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a anunțat că au fost începute verificări în cazul copilului de 1 an şi cinci luni, care a murit...

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui