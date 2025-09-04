Botoșani: Noaptea Muzeelor la Sate

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 13:19

O premieră la nivel european, noua marcă culturală propusă de Rețeaua Națională a Muzeelor invită vizitatorii să descopere o lume neștiută a spațiului rural din România: muzee și colecții muzeale, case memoriale, gospodării țărănești conservate in situ, castele, domenii nobiliare, cetăți, biserici fortificate sau de lemn, colecții de artă și istorie religioasă ale unor ansambluri mănăstirești, muzee parohiale, centre de artă, ateliere, centre culturale, mori, mausolee, hambare, centre de pompieri și multe alte atracții.

Prima ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor la Sate a avut loc sâmbătă, 2 septembrie 2023, și a propus publicului peste o sută de obiective, evenimente culturale și programe educative organizate de entități muzeale sau organizații private, în spații cu valoare istorică și de patrimoniu din satele și comunele din 32 de județe ale României.

Cea de-a treia ediţie a Nopţii Muzeelor la Sate va avea loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, cu acest prilej Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu, instituție din subordinea Consiliului Județean Botoșani, oferă publicului vizitator acces gratuit, în intervalul orar 17:00 – 21:00, la toate obiectivele muzeale – Casa memorială, Bisericuța familiei Eminovici, Casa țărănească de epocă, Muzeul Mihai Eminescu – și la expoziția temporară din Sala Horia Bernea – „Vremuri în care ştirile sunt mai rapide decât gloanţele ˮ – expoziţie personală a lui Pavel Brăila.

În aceeași zi, începând cu ora 20:00, în amfiteatru interior Laurenţiu Ulici din cadrul Bibliotecii Naţionale de Poezie Mihai Eminescu, va avea loc proiecţia scurtmetrajului documentar „Letopiseţul lui Hribˮ (regia Slavomir Popovici, România, 1974), cu o introducere realizată de Adina Brădeanu.

Protagonistul filmului este Toader Hrib, un ţăran autodidact şi muzeograf dedicat care a înfiinţat în locuinţa sa din satul Arbore un muzeu de istorie şi artă populară. Hrib e şi un cronicar modern care documentează, de mai multe decenii, viaţa comunităţii din Arbore – „ca să se ştie mai pe urmăˮ. Filmul este propus de Kinedok şi OneWord România.

Spațiile de vizitare ale Memorialului Ipotești vor fi deschise pentru public în data de 6 septembrie în intervalul orar 9:00 – 21:00. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)