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Botoşani: Copil de 3 ani, rănit grav după ce a fost lovit de o maşină în curtea casei

Botoşani: Copil de 3 ani, rănit grav după ce a fost lovit de o maşină în curtea casei
8 octombrie 2026, 18:29


Un copil de trei ani a fost rănit grav, joi, după de a fost lovit de o maşină în curtea casei în care locuia, a anunţat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SJA) Botoşani, Carmen Răgoşcă.

Accidentul s-a produs în localitatea Hlipiceni, pentru intervenţie fiind direcţionat un echipaj de ambulanţă care se deplasa spre alt caz.

‘La sosirea echipajului, copilul prezenta policontuzii, cu deteriorarea stării clinice, alterarea stării de conştienţă şi scăderea saturaţiei de oxigen. Echipajul SAJ a iniţiat imediat măsurile de stabilizare a pacientului, care a fost ulterior predat echipajului de terapie intensivă mobilă (TIM), direcţionat de asemenea către caz’, a afirmat oficialul SJA.

Având în vedere gravitatea situaţiei, a fost solicitată intervenţia elicopterului SMURD, care a aterizat în localitate şi a preluat copilul de la echipajul TIM, în vederea transportului către o unitate medicală de specialitate.

‘Intervenţia s-a desfăşurat prin colaborarea echipajelor medicale terestre şi aeriene, pentru asigurarea continuităţii îngrijirilor medicale şi a transferului pacientului în condiţii de siguranţă’, a mai precizat Carmen Răgoşcă.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

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