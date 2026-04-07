Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botosani: 14 percheziţii într-un dosar de braconaj; doi suspecţi au fost reţinuţi

Publicat de Andreea Drilea, 7 aprilie 2026, 11:25

Luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi, cu sprijinul jandarmilor, au pus în aplicare  14 mandate de percheziție domiciliară la persoane bănuite de comiterea infracțiunii de braconaj, din localitățile Darabani, Mileanca, Havârna, Vorniceni, Roma și Drăgușeni.

La locațiile vizate, au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor mai multe bunuri care interesează cauza, printre care: 8 terminale mobile, 15 kg carne posibil rezultată din acțiunea de braconaj, 440 țigarete marca Ritm de proveniență extracomunitară, 3 lanterne de dimensiuni mari cu inscripția „Foton” și suma de aproximativ 2.700 de lei.

De asemenea, au fost identificați și 12 câini din rasa ogar.

Mai mult decât atât, polițiștii au dispus indisponibilizarea unui autoturism utilizat la comiterea infracțiunii de braconaj.

În urma activităților, două persoane au fost conduse la sediul poliției în baza unor mandate de aducere, ulterior, față de acestea fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

În cauză, cercetările sunt continuare sub aspectul comiteri infracțiunilor de braconaj și deținerea utilizarea și/sau comercializarea uneltelor de plasă de tip monofilament cu excepția setcilor folosite pentru pescuitul calcanului, cu mărimea ochiului de minimum 400mm.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO Poliția BT

Etichete:
