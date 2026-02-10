Ascultă Radio România Iași Live
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani marchează Ziua Națională a Lecturii – 15 februarie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 10:28


Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii, celebrată anual pe 15 februarie, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani organizează, în perioada 11–16 februarie 2026, o serie de manifestări dedicate promovării lecturii și cultivării plăcerii de a citi în rândul copiilor și tinerilor.  Activitățile se desfășoară atât la sediile bibliotecii, cât și în parteneriat cu unități de învățământ din municipiul Botoșani.

Programul propus include lecturi interactive, întâlniri tematice, ateliere literare și cluburi de lectură, adaptate diferitelor categorii de vârstă, de la preșcolari și elevi din ciclul primar, până la gimnaziu și învățământ special. Prin aceste demersuri, biblioteca își propune să apropie copiii de carte, să stimuleze imaginația, gândirea critică și exprimarea liberă, dar și să evidențieze rolul lecturii ca instrument esențial al educației și dezvoltării personale.

Un accent aparte este pus pe lectura clasică și contemporană, pe descoperirea autorilor români, precum și pe dialogul dintre elevi, profesori și bibliotecari, lectura fiind prezentată ca o experiență vie, accesibilă și atractivă. Activitățile sunt realizate cu sprijinul cadrelor didactice din școlile partenere, care contribuie activ la formarea obiceiului de a citi încă din primii ani de școală.

În completarea programului educativ, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani organizează și o serie de expoziții tematice de carte, dedicate atât copiilor, cât și publicului adult, menite să pună în valoare patrimoniul bibliotecii și să ofere sugestii de lectură relevante pentru toate vârstele.

Prin aceste manifestări, biblioteca își reafirmă rolul de spațiu al cunoașterii, dialogului și comunității și invită publicul botoșănean să redescopere lectura ca sursă de bucurie, reflecție și creștere personală.

