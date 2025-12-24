Bacău: Peste 220 de noi cazuri de gripă, în ultima săptămână; în tot sezonul au fost 308 cazuri

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 decembrie 2025, 12:38

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău a informat, miercuri, că a luat în evidenţă, în ultima săptămână de raportare, 224 de cazuri noi de gripă, o creştere alarmantă faţă de începutul lunii decembrie, când erau doar câteva cazuri săptămânal.

De altfel, în tot acest sezon au fost înregistrate 308 cazuri de gripă de tip A şi B.

Dintre acestea, cele mai multe, în număr de 136, au fost înregistrate la grupa de vârstă 5 – 14 ani.

Totodată, au fost înregistrate 82 de cazuri la grupa de vârstă 0 – 4 ani şi 55 de cazuri la grupa 15 – 49 de ani.

Potrivit DSP Bacău, în actualul sezon nu a fost înregistrat niciun caz de deces cauzat de gripă.

Tot în ultima săptămână de raportare au fost luate în evidenţă peste 2.000 de cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare, cu 58 de internări, şi 262 de cazuri de pneumonii, cu 64 de internări. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)